"Стена срещу дронове" или Трета световна война: Анализ на Кристиан Вигенин

„Премиерът на Полша внимателно подхожда към проблема с провокациите в небето с руските дронове. Такъв тип инциденти не трябва да доведат до ситуация, в която да се отвори нов голям конфликт, защото това напрактика означава Трета световна война. Трябва да призовем за внимателно отношение по темата, да няма свръхреагиране, защото всяка суверенна държава ще си пази въздушното пространство“. Това заяви евродепутатът от БСП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред bTV.

По думите му такива инциденти с дронове могат да бъдат квалифицирани като случайни. „Докато не спре войната в Украйна, ще бъдем подложени на такива рискове с дронове, но трябва да се вземат мерки – да можем да си пазим въздушното пространство. Това е отбранителен елемент, а не нападателен“, уточни евродепутатът.

Стена от дронове или Трета световна война?

Кристиан Вигенин обясни още, че изграждане на „стена от дронове“ е бързо да бъдат изградени системи за недопускане на навлизане на чуждестранни дронове на натовска територия. „Ние трябва да бъдем готови за тези заплахи, защото светът става едно по-несигурно място, все по-често се нарушава международното право. Трябва да се опитаме да работим заедно с партньорите ни, за да имаме нужната защита. Сигурността не е само елемент, свързан с оръжията“, подчерта евродепутатът.

Вигенин изтъкна, че и ситуацията в Молдова е много напрегната. Официалната информация, която идва оттам е много широко мащабно усилие да се повлияе на изборите в Молдова, коментира той. „Молдова е податлива на влияние заради рускоговорящи граждани там, но аз не мисля, че Русия би си позволила намеса в страна-членка на НАТО. Хакерските атаки как ще повлияят на едни избори? Отвсякъде могат да дойдат атаки, провокации може да има много във виртуалното пространство, но трябва да сме внимателни и всичко да се казва на гражданите“, призова Вигенин.

Той накратко коментира и вътрешнополитическата ситуация в България. „Не може да има някой, който да нарежда на министрите в България. Аз познавам нашите министри и не мисля, че някой може да им нарежда какво да правят. Ако има такъв случай изобщо или ако има система за привиквания и обаждания, трябва да бъде категорично пресечено“, призова Вигенин.

