Без Унгария и Словакия на срещата на ЕС за "стената от дронове"

Както стана ясно по-рано днес, на 26 септември Европейският съюз ще проведе среща "Стена от дронове", свикана от еврокомисаря по въпросите на отбраната Андриус Кубилюс. На тази среща не са поканени представители на Словакия и Унгария. За това съобщи пред "Суспилно". говорителят на Европейската комисия Тома Ренье. На срещата ще присъстват 7 страни-членки на ЕС — Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и България.

Снимка: Getty Images

"По време на срещата ще бъдат обсъдени посещенията в тези страни, които президентът Фон дер Лайен и комисар Кубилюс направиха по-рано този месец. Това е и конкретно продължение на създаването на дронова бариера, тъй като неотдавнашните атаки и нахлувания вече доказаха необходимостта от нея в Румъния и Полша. Страните-членки остават основни в този въпрос. Ще видим какво ги интересува, как можем да им помогнем, какви са възможностите им, какви са нуждите им, и след обсъждане на този въпрос ще решим какви потенциални следващи стъпки да предприемем, съвместно с тези държави-членки, Украйна и други държави-членки", каза говорителят.

Тома Ренье съобщи, че Украйна също е получила покана за тази среща. Европейската комисия все още не може да потвърди кой точно от украинското правителство ще участва в срещата относно "Стената от дронове".

Какво ще представлява "стената срещу дронове"

Анализатори и официални лица заявиха, че влизането на поне 19 руски безпилотни летателни апарата в Полша е разкрило пропуски в способността на Европа и НАТО да се защитят от дронове, макар полските и натовските сили да свалиха няколко от тях.По думите на Кубилюс дискусиите все още са в начален етап, но той предвижда проекта като комбинация от сензори, различни оръжия и системи за заглушаване, които ще откриват и неутрализират приближаващи се дронове.

Андриус Кубилюс заяви преди броени дни, че е твърде рано да определи цената на такава система или колко време ще отнеме нейното изграждане, въпреки че според някои публични оценки на анализатори това може да стане в рамките на една година.