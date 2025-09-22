Петер Сиярто: Изявленията на страни от НАТО водят до ескалация с Русия (ВИДЕО)

Призивите на редица страни от НАТО да се реагира по-агресивно на инциденти с нарушаване на въздушното пространство водят до по-нататъшна ескалация, каза унгарският външен министър Петер Сиярто пред ТАСС в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН. "Да, ние сме абсолютно загрижени за събитията, които могат да доведат до по-нататъшна ескалация на този конфликт. От самото начало, преди три години и половина, ние много ясно дадохме да се разбере, че най-лошият вариант би бил пряка конфронтация между НАТО и Русия. А пряката конфронтация между НАТО и Русия е равносилна на много сериозен риск от започване на война. А ние не искаме това", каза Сиярто пред руската агенция, цитирана от БТА.

Думите на Сиярто идват, след като от Полша днес обявиха, че са готови да свалят всеки обект, който нарушава въздушното им пространство.

Русия рискува пряко въоръжен конфликт с НАТО

BREAKING: Foreign Secretary Yvette Cooper speaks at the UN Security Council, warning that Putin's actions risk armed confrontation.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fkOJHIbvfO — Sky News (@SkyNews) September 22, 2025

По време на Общото събрание на ООН външната министърка на Великобритания предупреди Русия, че нейните набези в територията на страни от НАТО рискуват пряк въоръжен конфликт и че алиансът ще бъде готов да се изправи срещу военни самолети, навлизащи във въздушното му пространство, предаде Ройтерс.

"Вашите безразсъдни действия рискуват да доведат до пряка въоръжена конфронтация между НАТО и Русия", заяви Ивет Купър пред Съвета за сигурност на ООН. "Нашият алианс е отбранителен, но не се заблуждавайте - ние сме готови да защитим въздушното пространство и територията на НАТО."

