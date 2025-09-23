Войната в Украйна:

"Облечи живота си с нещо безценно": Answear с нова кампания и поетични видеа за човешките отношения

23 септември 2025, 09:00 часа 768 прочитания 0 коментара
"Облечи живота си с нещо безценно": Answear с нова кампания и поетични видеа за човешките отношения

Международната модна платформа Answear продължава да разказва истории и в есенно-зимното издание на кампанията „Облечи живота си с нещо безценно“. Две поетични видео реклами, вдъхновени от танца и играта на думи, изследват двойствеността на облеклото и богатството на човешките отношения – от интимността на хотелската стая до свободата на градския живот.

Кампанията представя дрехите в нова светлина – не просто като вещи от гардероба, а като катализатори на емоции и взаимоотношения.

В първия видеоклип бяла риза Paul Smith и дантелена рокля Twinset се превръщат в главни герои на танцова история за интимността. Слоганът „Не ти трябва, за да се облечеш. Трябва ти, за да се съблечеш“ въвежда провокативна игра с двойните значения на дрехите.

Вторият рекламен спот отвежда зрителя в парк, където вълнено палто Patrizia Pepe се вплита в динамичната хореография на двама танцьори и неусетно се превръща в третия герой на историята. Слоганът „Не ти трябва, за да ти е топло. Трябва ти, за да усетиш топлината“ подчертава как дрехите надхвърлят практичната си функция и се превръщат в носител на емоции и спомени.

„Дрехите ни придобиват ново значение според контекста“, казва Марта Савицка, визуален маркетинг директор в Answear и допълва: „Идеята на „Облечи живота си с нещо безценно“ оживява на много нива – от разнообразието във взаимоотношенията, през различните лица на дрехите, до играта на думи в нашите слогани.“

Рекламите са режисирани от Ади Халфин, а хореографията е дело на Емили Лериш. Във видеото в хотела участват Матилде Лин – позната от главната си роля в клипа на Хари Стайлс „As It Was“ – и Дейвид Лагерквист. В парка танцуват Анхеле Вилянуева Хара, финалистка в 10-ия сезон на „You Can Dance“, и Мермоз Мелхиор. Стайлингът е поверен на Лукаш Витек, главен стилист на Answear.

Кампанията „Облечи живота си с нещо безценно“ затвърждава позиционирането на Answear.bg като предпочитана онлайн платформа на почитателите на премиум модата.

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
мода видео дрехи Answear
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес