При Путин Русия се връща към азиатските си корени: Границата с Украйна стана цивилизационна граница с Китай

Главният резултат от руско-украинската война е резкият завой, който прави Русия от Европа към Азия. Фронтовата линия, която разделя украинската и руската армии, през следващите години ще се превърне в цивилизационна граница между Европа и Китай. Тази война е само един елемент от големия процес на преориентация на Русия и руснаците към Азия и фактическият край на проевропейските реформи, започнати по времето на Петър I. Това пише политическият анализатор Виталий Портников в профила си във Facebook.

"Когато се опитвам да обясня, че основният резултат от руско-украинската война за Путин е рязък завой от европейска ориентация към азиатска ориентация – и че този завой е напълно осъзнат, че това е победа за онези сили, които още от времето на Петър Велики са отвратени от европейските претенции на Русия – за мнозина това звучи като политическо преувеличение", пише той.

Този процес, който се разгръща в Русия днес, може да се наблюдава на всички нива, дори, ако щете, в музиката, отбелязва анализаторът.

"Но в действителност войната с Украйна е само част от този процес. Тя е само инструмент от по-голямата политическа и национална преориентация на Русия и руския народ. За да се види това нагледно, беше достатъчно да се гледа руската "Интервизия", по време на която Путин направи обръщение. Това не е алтернатива на "Евровизия", а изцяло азиатски фестивал на поп музиката, спечелен от певец от Виетнам", продължава анализаторът. Тотално фиаско за руската "Евровизия": Победителят изобщо не е близо до кремълските "традиционни ценности" (ВИДЕО)

"В съветско време нещата бяха различни. Когато съветската поп музика се изявяваше на международни фестивали, тя се опитваше да изглежда, макар и провинциална, но все пак европейска", продължава той и посочва, че по онова време дори съветските певци от азиатските републики бяха екзотика.

И ако се запитате какво ще се случи сега с онези руснаци, които са се смятали за европейци или поне са се опитвали да се преструват на европейци, пише авторът, отговорът е - "тези, които само са се представяли за европейци, сега ще се преструват на азиатци – те са свикнали". "А тези, които наистина са се смятали за европейци, или ще емигрират, или ще измрат. "Защото това е краят на империята на Петър I и началото на нещо съвсем ново. Или по-скоро на нещо старо: завръщане към Московското княжество отпреди Переяславската епоха."

И ни най-малко не преувеличавам. Просто констатирам факт, завършва политическият анализатор.

