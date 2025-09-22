Войната в Украйна:

При Путин Русия се връща към азиатските си корени: Границата с Украйна стана цивилизационна граница с Китай

22 септември 2025, 19:15 часа 363 прочитания 0 коментара
При Путин Русия се връща към азиатските си корени: Границата с Украйна стана цивилизационна граница с Китай

Главният резултат от руско-украинската война е резкият завой, който прави Русия от Европа към Азия. Фронтовата линия, която разделя украинската и руската армии, през следващите години ще се превърне в цивилизационна граница между Европа и Китай. Тази война е само един елемент от големия процес на преориентация на Русия и руснаците към Азия и фактическият край на проевропейските реформи, започнати по времето на Петър I. Това пише политическият анализатор Виталий Портников в профила си във Facebook.

"Когато се опитвам да обясня, че основният резултат от руско-украинската война за Путин е рязък завой от европейска ориентация към азиатска ориентация – и че този завой е напълно осъзнат, че това е победа за онези сили, които още от времето на Петър Велики са отвратени от европейските претенции на Русия – за мнозина това звучи като политическо преувеличение", пише той.

Този процес, който се разгръща в Русия днес, може да се наблюдава на всички нива, дори, ако щете, в музиката, отбелязва анализаторът.

Още: Путин: Руско-американският контрол върху ядрените оръжия е разрушен. Можем да отговорим на всяка заплаха (ВИДЕО)

"Но в действителност войната с Украйна е само част от този процес. Тя е само инструмент от по-голямата политическа и национална преориентация на Русия и руския народ. За да се види това нагледно, беше достатъчно да се гледа руската "Интервизия", по време на която Путин направи обръщение. Това не е алтернатива на "Евровизия", а изцяло азиатски фестивал на поп музиката, спечелен от певец от Виетнам", продължава анализаторът. Тотално фиаско за руската "Евровизия": Победителят изобщо не е близо до кремълските "традиционни ценности" (ВИДЕО)

"В съветско време нещата бяха различни. Когато съветската поп музика се изявяваше на международни фестивали, тя се опитваше да изглежда, макар и провинциална, но все пак европейска", продължава той и посочва, че по онова време дори съветските певци от азиатските републики бяха екзотика. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И ако се запитате какво ще се случи сега с онези руснаци, които са се смятали за европейци или поне са се опитвали да се преструват на европейци, пише авторът, отговорът е - "тези, които само са се представяли за европейци, сега ще се преструват на азиатци – те са свикнали". "А тези, които наистина са се смятали за европейци, или ще емигрират, или ще измрат. "Защото това е краят на империята на Петър I и началото на нещо съвсем ново. Или по-скоро на нещо старо: завръщане към Московското княжество отпреди Переяславската епоха." 

И ни най-малко не преувеличавам. Просто констатирам факт, завършва политическият анализатор.

Още: На Тръмп не му пука за суверенитета на САЩ. Путин има психологическо надмощие над него

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин Интервизия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес