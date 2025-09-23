Войната в Украйна:

"Взимаме си довиждане с лятото": Проф. Рачев за времето през първата седмица на есента

23 септември 2025, 07:42 часа 431 прочитания 0 коментара
"Взимаме си довиждане с лятото": Проф. Рачев за времето през първата седмица на есента

Есента започва с екстремни температури. Такива обаче ще са днес и в сряда, но от четвъртък си взимаме довиждане с лятото. Все пак ще има топли дни. В четвъртък навлиза средиземноморски циклон – ще превали тук-там, ще е по-хладно. Неделя и понеделник малко повече валежи. От 30 и повече градуса ще стане 20 градуса и на дамите ще им е хладно. Тази прогноза за времето до края на седмицата направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Кога се очаква първият сняг? Николай Василковски разкри с какво време посрещаме есента

В София ще вали малко. Но от 29-30 градуса температурите ща се понижат на 25 градуса. "Крайно време е, лятото си отива. Навън няма да е кой знае какво, ще сложим по една дрешка отгоре. След което се връщаме на нормално есенно време. Температурите обаче ще са над нормите за октомври", каза той.

В Пловдив остава топло и слънчево. "Сутрин с елече", посъветва той.

Времето днес

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 29 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
лято есен Валежи дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес