"Взимаме си довиждане с лятото": Проф. Рачев за времето през първата седмица на есента

Есента започва с екстремни температури. Такива обаче ще са днес и в сряда, но от четвъртък си взимаме довиждане с лятото. Все пак ще има топли дни. В четвъртък навлиза средиземноморски циклон – ще превали тук-там, ще е по-хладно. Неделя и понеделник малко повече валежи. От 30 и повече градуса ще стане 20 градуса и на дамите ще им е хладно. Тази прогноза за времето до края на седмицата направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В София ще вали малко. Но от 29-30 градуса температурите ща се понижат на 25 градуса. "Крайно време е, лятото си отива. Навън няма да е кой знае какво, ще сложим по една дрешка отгоре. След което се връщаме на нормално есенно време. Температурите обаче ще са над нормите за октомври", каза той.

В Пловдив остава топло и слънчево. "Сутрин с елече", посъветва той.

Времето днес

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София - около 29 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.