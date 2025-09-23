Войната в Украйна:

Няма синя и зелена зона в София заради технически проблем

23 септември 2025, 08:53 часа 568 прочитания 0 коментара
Няма синя и зелена зона в София заради технически проблем

В момента има временен технически проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) на страницата си във Facebook. "Проблемът не е от страна на ЦГМ и се работи активно за отстраняването му. В това време няма да се налагат санкции", заявяват от дружеството.

За проблем с SMS-ите съобщиха и читатели на Actulano.com. Проблем е имало и в понеделник (22 септември), макар да нямаше платени зони заради празника. При пращане на SMS не е получаван обратен отговор, че зоните не работят, както по принцип се прави.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
SMS ЦГМ платено паркиране
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес