Няма синя и зелена зона в София заради технически проблем

В момента има временен технически проблем с обработката на SMS-ите за платено паркиране в София. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) на страницата си във Facebook. "Проблемът не е от страна на ЦГМ и се работи активно за отстраняването му. В това време няма да се налагат санкции", заявяват от дружеството.

За проблем с SMS-ите съобщиха и читатели на Actulano.com. Проблем е имало и в понеделник (22 септември), макар да нямаше платени зони заради празника. При пращане на SMS не е получаван обратен отговор, че зоните не работят, както по принцип се прави.