Желязков подкрепи Израел в момент на вълна от признания на Палестина

"България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с водещи еврейски организации, която се проведе в Ню Йорк.

Желязков каза в прав текст, че България призовава незабавно всички заложници, пленени от "Хамас" след кървавата атака на палестинското терористично движение от 7 октомври, 2023 година, да бъдат освободени. Сред заложниците има български гражданин, напомни премиерът. С казаното той засвидетелства подкрепа за Израел в момент, в който има вълна от официални признания на Палестина за независима държава. България обаче отдавна е признала Палестина, още през ноември 1988 година, а поддържа връзки с Организацията за освобождение на Палестина от 1973 година - Още: Кой признава и кой не признава независима Палестина?

В ефира на БНТ и бившият ни външен министър Надежда Нейнски посочи, че заради "милионите жертви" в Газа подкрепата за Израел в Европа рязко падна. Отделно, израелската атака в Доха, според Нейнски, е дискредитирала усилията на Доналд Тръмп и арабските държави за сближаване с Израел. "Да атакуваш посредника в мирните преговори (Катар) е както го нарекоха арабските лидери "предателство", коментира Нейнски. Но Нейнски напомни и, че има немалки притеснения, че палестинското ръководство (Палестинската автономия) може да поеме държавническото лидерство от "Хамас".

Българска подкрепа за Израел и реципрочност

В официалното съобщение на правителствената пресслужба за срещата пише дословно следното: Историческата памет е тази, която най-първа свързва България и еврейския народ. Тази година бяха отбелязани 82 години от спасяването на българските евреи. Паметното събитие от близкото минало, което обедини българи от всички обществени прослойки и до днес не е забравено, и ежегодно българският народ си спомня времето, когато извиси своя глас, за да защити правото на сънародниците си от еврейски произход да живеят.

Желязков обаче подчерта, че е наложително да се гарантира защитата на всички цивилни, в т.ч. хуманитарните работници, по всяко време, както и на гражданската инфраструктура, като медицински заведения, училища и помещения на ООН.

Премиерът коментира още, че борбата с антисемитизма е един от водещите приоритети на външната политика на България в областта на правата на човека. В момента държавата изпълнява първия си Национален план за действие за борба с антисемитизма, приет от Министерския съвет.

"Срещата ни е израз на дългогодишното приятелство и взаимно уважение между България и еврейската общност. Вярваме, че диалогът, паметта и сътрудничеството са в основата на силните ни връзки и на усилията ни за по-добро и справедливо бъдеще за всички. Оценяваме последователната позиция на България в борбата с антисемитизма и в подкрепа на междукултурното разбирателство. За нас е важно да продължим съвместната работа в области като образованието, опазването на историческата памет и насърчаването на толерантността в обществото", каза от своя страна Марк Левин, изпълнителен заместник-председател и главен изпълнителен директор на Националната коалиция в подкрепа на евразийското еврейство (NCSEJ).

"Само чрез сътрудничество можем да гарантираме, че миналото няма да бъде забравено, а уроците от него – пренебрегнати", коментира председателят на Световната еврейска организация за реституцията Гидеон Тейлър.

