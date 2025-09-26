Дронове са забелязани и в небето над Швеция (СНИМКА)

Снощи шведската полиция е получила множество сигнали за дронове, прелитащи над островите Стуркьо и Тюркьо в архипелага Карлскруна в Южна Швеция. Първият сигнал е получен снощи в 20:30 ч. местно време и полицията, пристигнала на място и е наблюдавала дроновете, които са летели близо до голяма шведска военноморска база, предава италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на шведското обществено радио Sveriges Radio.
🇸🇪 Swedish police reported receiving information about unidentified drones flying near the Mjölkösund bridge in Sweden, less than 10 km from the Karlskrona naval base.— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 26, 2025
They are described as two large drones with red and green lights, similar to those seen in Denmark and Norway.… pic.twitter.com/ZgSDj54B3k
"Не е ясно какво е, но сме подали сигнал за нарушение на Закона за въздухоплаването, казва Матиас Лундгрен от полицията в Карлскруна, предава друга шведска медия SVT News.
Според командния център на полицията има два дрона, които няколко свидетели са видели да мигат в червено и зелено. "Сега патрулите трябва да предоставят информацията си, а ние ще съберем показания на свидетели", казва Евелина Олсон в командния център.
Връзка с дроновете в Дания и Норвегия
За момента няма заподозрян по случая. Полицията обаче вижда ясна връзка с неотдавнашните събития в Дания и Норвегия, където, наред с други неща, бяха открити дронове над предградието на Копенхаген - Каструп.
"Реагираме, защото дронът вероятно ни напомня за тях", казва Матиас Лундгрен и уточнява, че въоръжените сили не са участвали, но районът, където се твърди, че са били видени дроновете, е на няколко километра от военноморската база в Карлскруна. ОЩЕ: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания