Дронове са забелязани и в небето над Швеция (СНИМКА)

Снощи шведската полиция е получила множество сигнали за дронове, прелитащи над островите Стуркьо и Тюркьо в архипелага Карлскруна в Южна Швеция. Първият сигнал е получен снощи в 20:30 ч. местно време и полицията, пристигнала на място и е наблюдавала дроновете, които са летели близо до голяма шведска военноморска база, предава италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на шведското обществено радио Sveriges Radio.

🇸🇪 Swedish police reported receiving information about unidentified drones flying near the Mjölkösund bridge in Sweden, less than 10 km from the Karlskrona naval base.



"Не е ясно какво е, но сме подали сигнал за нарушение на Закона за въздухоплаването, казва Матиас Лундгрен от полицията в Карлскруна, предава друга шведска медия SVT News.

Според командния център на полицията има два дрона, които няколко свидетели са видели да мигат в червено и зелено. "Сега патрулите трябва да предоставят информацията си, а ние ще съберем показания на свидетели", казва Евелина Олсон в командния център.

Връзка с дроновете в Дания и Норвегия

За момента няма заподозрян по случая. Полицията обаче вижда ясна връзка с неотдавнашните събития в Дания и Норвегия, където, наред с други неща, бяха открити дронове над предградието на Копенхаген - Каструп.

"Реагираме, защото дронът вероятно ни напомня за тях", казва Матиас Лундгрен и уточнява, че въоръжените сили не са участвали, но районът, където се твърди, че са били видени дроновете, е на няколко километра от военноморската база в Карлскруна. ОЩЕ: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания