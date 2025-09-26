Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания

Руски военен кораб е забелязан във водите край Дания в период, в който страната затвори 4 свои летища в сряда срещу четвъртък заради засечени дронове, а летището в Олборг бе затворено и в четвъртък срещу петък поради летящи наблизо безпилотни летателни апарати. Наблизо се намира военна база. Журналисти са засекли и снимали плавателния съд с помощта на специално нает хеликоптер, пише местната медия Ekstra Bladet.

Още: Тормозът с дронове продължава: Летището на датския град Олборг отново бе затворено

Корабът "Александър Шабалин" плава край Дания

Корабът "Александър Шабалин" е забелязаният плавателен съд. Той е базиран в руския ексклав Калининград, намиращ се между Полша, Литва и Балтийско море, а през последните няколко дни се намира в близост до датското крайбрежие - само на 12 км от него.

Системите за наблюдение на корабоплаването не са успели да засекат кораба на руския флот, защото сигналът на неговата автоматична идентификационна система (AIS) е бил изключен.

Журналистите са го идентифицирали по номера му и характерното му въоръжение – автоматични оръдия, зенитни оръдия и ракетни установки. На борда са забелязани руски моряци, които наблюдават и вероятно дори снимат журналистите, наели хеликоптера за проследяване на плавателния съд.

Още: Поредна заплаха: Затвориха датско летище, има данни за дронове в района

⚡️ Russian warship spotted off the coast of Denmark — after drone incidents



Ekstra Bladet reports that the landing ship Alexander Shabalin has been hiding near Denmark’s coast for several days with its tracking system switched off. The vessel is positioned on the border between… https://t.co/tHm3GEx5LF pic.twitter.com/p0QN9iSvCm — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

От кораба ли се изстрелват дроновете към датските летища?

Дания започна да обсъжда възможността именно на този кораб да е разположена база за изстрелване на дронове, след като неизвестни безпилотни машини вече нарушиха въздушното пространство на страната.

Анализатори предполагат също, че корабът може да е координирал действията на "сенчестия флот" на Русия, или да е служил като наблюдателен пункт. "Сенчестият флот" е група руски танкери, превозващи петрол и пренасящи продуктите на други кораби в открито море и с изключени транспондери, за да се скрие страната на произход на нефта и да се заобикалят западните санкции.

Още: Нов завод в Дания ще прави оръжия съвместно с Украйна, компанията зад ракетата "Фламинго" ще има роля

Що се отнася до "Александър Шабалин", това е десантен кораб от клас „Ропуча“ на руския военноморски флот, който е част от Балтийския флот. Кръстен на съветския военноморски офицер и два пъти герой на Съветския съюз Александър Шабалин, корабът е построен в Полша и пуснат на вода през 1985 г.

Според Ekstra Bladet датските въоръжени сили са били наясно с присъствието на руски военен кораб край брега на остров Лангеланд, но все още не са коментирали ситуацията. Разстоянието от острова до местата, засегнати от инцидентите с дроновете, варира от 70 до 270 километра.

Още: Заради Русия Дания купува прецизни оръжия с далечен обсег

След като е заснет от хеликоптер, корабът се е насочил на североизток, но по-нататъшният му курс е неизвестен, защото AIS сигналът е бил изключен.

Датският министър-председател Мете Фредериксен междувременно не изключи руска следа в провокациите с дроновете. Правителството в Копенхаген определи повторната поява на неизвестни безпилотни машини над страната тази сутрин като хибридна атака.

Още: Скок в GPS смущенията в Швеция и Дания след инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен