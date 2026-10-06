Дроновете са причина за 80% от всички жертви в "зоната на смъртта" в Украйна

Фронтовата линия в руско-украинската война се простира през цялата страна, от север на юг. Тя остава практически непроменена в продължение на четири години и понякога е сравнявана със статичната, продължителна окопна война от Първата световна война, пише агенция NPR.

Изданието съобщава, че от двете страни на тази фронтова линия се намира така наречената „зона на смъртта“, доминирана от технологията на дронове, която непрекъснато се развива и оформя хода на този конфликт, както и бъдещето на войната. „Тази зона на поражение е ивица територия, наситена с руски дронове, руски мини и артилерия. Това е непрекъснато разузнаване и наблюдение“, казва пред изданието Тарас Мишак, старши лейтенант от Украйна и прессекретар на 59-та отделна щурмова бригада.

В статията се посочва, че най-важното нещо, което трябва да знаете за „зоната на убийството“, е, че всеки намек за движение – дори само подаване на главата ви от окопа за чист въздух – може да доведе до това да бъдете забелязани и атакувани от дронове, които постоянно кръжат над главите ви.

Още: Искаме да знаем за какво се използват парите: Германия постави ребром пред Зеленски въпроса за корупцията

Мишак казва, че дори рутинни дейности като ротацията на войските в и извън района са кошмар. „Зоната на смъртта“ е по същество резултат от война с дронове“, казва ветеранът от морската пехота на САЩ Роб Лий, който сега живее в Украйна и наблюдава войната за Института за изследвания на външната политика във Филаделфия.

Тъй като Украйна има значително по-малко войски и разчита в голяма степен на дронове, присъствието ѝ на фронтовата линия е изключително малко. Лий отбелязва, че на много места в Украйна има по-малко от 10 войници на миля, разпръснати на малки групи.

Той добавя, че тези войски всъщност не се опитват да сдържат настъпващите руски войници. Те играят по-скоро ролята на наблюдатели, предавайки информация за руските движения на украински оператори на дронове, разположени зад фронтовата линия, които след това проследяват руските натрапници от въздуха.

Още: Загинали и десетки ранени след поредна руска бомбардировка по Харков (ВИДЕО)

Лий отбелязва, че фронтовата линия е толкова наситена с дронове, че е практически невъзможно за която и да е от страните да събере голяма сухопътна сила, без да бъде открита и поставена под обстрел. „Поради толкова високата плътност на дронове, стана много трудно дори да се донесе оборудване близо до фронтовата линия“, отбелязва той.

Изданието смята, че нито една от армиите не е планирала да провежда военни операции по този начин. В началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Украйна нямаше пълноценна индустрия за производство на дронове. Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че страната ще произведе 10 милиона бройки тази година.

В статията се отбелязва, че Русия също е увеличила собственото си производство на дронове. Очаква се тази година да произведе над 7 милиона бройки, включително реактивни самолети, които често избягват украинската противовъздушна отбрана.

Признаване на ролята на дроновете

Изданието съобщи, че преди две години Украйна стана първата страна, която създаде безпилотните летателни апарати като самостоятелен клон на въоръжените си сили. Тази иновация сега включва широкото използване и на наземни дронове, които приличат на каруци и изпълняват широк спектър от задачи, станали твърде опасни за военния персонал.

Още: Украйна за първи път свали руски реактивни дронове с роботизирани кули

„Роботите доставят храна, лекарства и боеприпаси на фронтовата линия. Те могат да бъдат оборудвани с картечници, които сега редовно се използват за атаки“, се посочва в публикацията. Наземните роботи се използват и за евакуиране на ранени войници от бойни зони. Операторите на дронове и бойните медици обаче имат различни умения и са необходими и едните, и другите.

Поради това в момента се работи по създаването на комбинирана програма, която ще обучава както медицински специалисти, така и оператори на дронове. Изданието отбелязва, че медиите обикновено се фокусират върху удари с голям обсег, които Русия и Украйна извършват дълбоко на територията на другата страна. Въпреки това, по-голямата част от бойните действия се провеждат в „зоната на смъртта“ и според Роб Лий и други военни анализатори, дроновете вече са отговорни за 80% от всички жертви.

Още: Безмилостната нова стратегия на Русия да задуши Украйна: По-лоша отколкото през 2022 г.