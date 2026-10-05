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Загинали и десетки ранени след поредна руска бомбардировка по Харков (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 17:44 часа 1091 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Загинали и десетки ранени след поредна руска бомбардировка по Харков (ВИДЕО)

Трима души са загинали, а 39, включително 3 деца, са ранени след като Русия отново бомбардира с авиобомби втория по големина украински град Харков. Информацията за жертвите е налична в официалните канали в Телеграм на кмета на града Игор Терехов и на военновременния ръководител на Харковска област Олег Синегубов. Ударите пак са по гражданска инфраструктура - жилищни сгради и складова база - Още: Русия удари с ракети "Бандерол" жилищна сграда в Харков, има загинали и ранени (ВИДЕО)

"През последната седмица срещу Харков са предприети 38 вражески атаки. Трима са загинали и 96 са ранени, включително 15 деца. Цели бяха жилищни високи сгради и частния сектор, магазини, търговски центрове, лицей, промишлени и офис помещения, както и енергийна и транспортна инфраструктура. Тежките боеприпаси причиняват мащабни разрушения, а малките дронове създават постоянна заплаха по обикновени ежедневни маршрути: близо до къща, магазин или просто на пътя. Сега в града няма безопасни зони, заплахата засяга всички", казва още Терехов.

Кметът на Харков уточнява, че има отделна сигнализация за въздушна тревога за града и когато тя прозвучи, незабавно трябва да търсиш укритие.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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