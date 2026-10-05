Украйна за първи път свали руски реактивни дронове с роботизирани кули

Украинските сили за първи път свалиха реактивни дронове "Геран-5", използвайки роботизирани кули, съобщи говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат. Такива кули се разполагат, наред с други неща, и на мостове. Те използват изкуствен интелект, за да откриват и атакуват високоскоростни цели, като минимизират човешката грешка.

"И аз бях голям скептик, чудейки се как е възможно това. Но използването на иновативни технологии и изкуствен интелект елиминира човешката грешка и подобрява техническите изчисления. За сваляне на безпилотни летателни апарати се използва машинно зрение. Изкуственият интелект прави възможно да се неутрализират дори дронове с реактивен двигател", посочи Игнат. Той добави, че обхватът на кулите е ограничен, тъй като основното средство за сваляне на безпилотни летателни апарати в тях в момента е картечница.

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Припомняме, че в един от дневните ни обзори посочихме, че в момента в Киев има вече 12 такива кули и предстои поставянето на още 8 в Киевска област.