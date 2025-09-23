Дроновете срещу летището в Копенхаген са най-сериозната атака срещу датска инфраструктура досега: Мете Фредериксен

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището в датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс. Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна обявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака.

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.

Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета.

Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.

Инспектор Йенс Йесперсен, говорител на датската полиция, каза, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.

През последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за регистриране на пътници и багажи и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.

