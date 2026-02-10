Случаят "Петрохан" влиза в парламента, викат ДАНС и МВР

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе в Народното събрание искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност. Поводът са тежките криминални случаи в района на "Петрохан" и местността Околчица, които в последните дни предизвикаха силен обществен отзвук и серия от въпроси към институциите.

В искането си Атанасов предлага на закритото заседание да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Мотивът за закрит формат е свързан с чувствителния характер на информацията и необходимостта от институционална яснота около действията и координацията на службите. Още: Явор Божанков за “Петрохан”: България е с уязвима сигурност (ВИДЕО)

Драмата "Петрохан"

Искането идва на фона на нарастващо обществено недоверие към официалната версия за случилото се, както и след публични съмнения, изразени от близки на загиналите, че разследването е манипулирано и че институциите не представят пълната картина на събитията. Случаите около "Петрохан" и Околчица вече се превърнаха от криминален казус в тест за доверието в МВР, прокуратурата и службите за сигурност. Още: "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно дете заговори за "манипулация на най-високо държавно ниво"

В документа се посочва, че изслушването е необходимо именно заради ескалиращото напрежение и задължението на Народното събрание да упражнява ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог. Според Атанасов липсата на прозрачност и противоречивите публични послания допълнително задълбочават кризата на доверие и създават усещане за прикриване на факти.