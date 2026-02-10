Скеч и агресия: Драгомир Стойнев за поведението на МЕЧ при Йотова

Председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и заместник-председател на парламента Драгомир Стойнев категорично осъди поведението на Радостин Василев и МЕЧ срещу президента Илияна Йотова и президентската институция. Той заговори за език на обиди, нападки и ниски внушения срещу Йотова, но и за агресия и скечове от страна на МЕЧ, става ясно от позиция на Стойнев в социалната мрежа "Фейсбук".

Позицията на Стойнев дойде след острия език на Радостин Василев срещу Йотова и демонстративното напускане на консултациите, без да счита за нужно да изслуша отговора на президента. ОЩЕ: МЕЧ искат оставката на Йотова, напуснаха консултациите, без да я изслушат (ВИДЕО)

Агресията на МЕЧ

Според него Радостин Василев и МЕЧ подменят политиката с агресия. Според него публичната грубост е признак на огромен дефицит на личностна стабилност и ценностна система.

Да, те са в парламента, защото са получили проценти обществено доверие. Но Радостин Василев не може да бъде говорител на парламентаризма. Съмнявам се, че дори хората, които са му дали своята подкрепа, ще припознаят неговия език на омраза и разделение", коментира Стойнев и определи като предизборен "последният скеч на Василев" в президентството.

Стойнев обърна внимание и на използваната от Радостин Василев дума морал и изрази мнение, че той злоупотребява с нея.

БСП защити Йотова

Той каза от името на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, че ще продължат да защитават уважението към институциите и ще се противопоставят на политиката на обидата, внушенията и ескалацията.

"Президентът Илияна Йотова е държавник с доказан публичен авторитет и видим през годините път. Политическите различия са нормални, но внушенията за зависимости и призивите за „лустрации“ са атака срещу институционалния ред, а не принос към демократичния дебат", добави още Стойнев. ОЩЕ: От ухажване до демонстративно "тръшване на вратата": Първата жена-президент и различният политически темперамент