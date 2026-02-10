Любопитно:

Сидни Суини възроди Мерилин Монро с винтидж блясък (СНИМКИ)

10 февруари 2026, 15:51 часа 1 коментар
Сидни Суини възроди Мерилин Монро с винтидж блясък (СНИМКИ)

Сидни Суини продължава да омагьосва с визиите си, вдъхновени от старото Холивуд. Въпреки скандалните реклами, в които се замеси през последните дни, тя не спира да удивява феновете си, а също и модните критици с таланта си да превръща всяка визия в изкуство. 28-годишната актриса често е под светлините на прожекторите - от пресконференции до церемонии по наградите, винтидж блясъкът ѝ се превърна в неизменен елемент от гардероба ѝ.

Снимка: Getty Images

На филмовия фестивал в Санта Барбара, където Суини беше една от отличените с наградата "Virtuosos" за 2026 г., звездата от "Euphoria" се появи с елегантна рокля на Сейл Чапман. Моделът, почти идентичен с роклята, носена от Мерилин Монро на първата ѝ корица за "LIFE" през 1952 г., впечатли с изрязан силует и модел със смъкнати рамене, кръгла брошка в центъра и подчертана драпировка, създаваща оптичен ефект за стеснена талия. Елегантната рокля в кремав цвят беше допълнена от обувки в телесен нюанс.

Сейл Чапман, дизайнерката зад модела, е била любима сред звезди като Елизабет Тейлър, Джейн Мансфийлд, Дебора Кер и Ева Габор. Тя основава собствената си компания през 1940 г., след като дебютира с "Her Ladyship Gowns", съвместно с Глория Вандербилт и нейната близначка Телма, и оставя незаличима следа в света на модата до смъртта си през 1979 г.

Вдъхновението на Суини

Суини не за първи път черпи вдъхновение от Монро, припомня "People". На премиерата на "Прислужницата" ("The Housemaid") в Лос Анджелис през декември тя облече дълга бяла рокля с дълбоко деколте - Галиа Лахав, с пола от пера, пресъздавайки емблематичната вятърна сцена от "The Seven Year Itch (1955)". А през януари актрисата предизвика фурор с корица за "W Magazine", където улови бомбастичната привлекателност на Монро с впечатляващо колие "Chopard Haute Joaillerie" и руси къдрици в характерния ѝ стил.

Ева Петрова
