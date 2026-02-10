Най-голямото военно учение на НАТО в Европа започна в Румъния (СНИМКИ, ВИДЕО)

Най-голямото многонационално учение на НАТО в Европа под името "Динамичен фронт 26" се провежда на учебния полигон Чинку в окръг Брашов в Централна Румъния. В него участва и артилерия от сухопътните войски на САЩ. То ще продължи до петък (13 февруари) и включва представители от 24 членки на Алианса, сред които САЩ, Франция и Полша. Учението се провежда едновременно в пет различни държави от НАТО, в девет тренировъчни района и в множество командни пунктове в цяла Европа, съобщава Диджи24.

Учението се смята за основен тест за начина, по който силите на НАТО могат да действат координирано по Източния фланг при сложна ситуация на сигурност, при която е необходим бърз отговор.

Снимка: Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania

"Това е референтното учение на НАТО за огнева поддръжка. (...) Трябва да можем да прехващаме и неутрализираме между 600 и 1200 балистични ракети с голям обсег, крилати ракети и дронове за атака с единични цели, като едновременно с това идентифицираме цели и поддържаме проследяването им", заяви на пресконференция в Чинку главнокомандващият 56-о многодоменно командване, американският бригаден генерал Стив Карпентър, който отговаря за Европа.

Цялото учение има за цел да приложи на практика т.нар. линия на възпиране на Източния фланг и да упражни регионалните планове на НАТО.

Снимка: Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania