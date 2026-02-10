Тежка диагноза за един от основателите на Manowar

Рос "The Boss" Фридман, основател и китарист на Manowar и The Dictators, е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (ALS), по-известна като болестта на Лу Гериг. Новината беше обявена в изявление от неговия публицист. "Диагнозата бе поставена след няколко месеца на симптоми, които изглеждаха несвързани, включително слабост в ръцете и краката", се казва в изявлението. "Първоначално се смяташе, че причината е поредица от много леки инсулти, но промените в диетата, упражненията и допълнителната физиотерапия не помогнаха да се забави прогресията на болестта или да се увеличи силата на Рос."

Снимка: Ross The Boss Friedman/Facebook

ALS е прогресивно невродегенеративно заболяване, което атакува нервните клетки, отговорни за контролирането на волевите мускулни движения, като ги отслабва, предизвиква спазми и в крайна сметка ги унищожава. "Трудно е да се знае какво ни очаква и съм съкрушен, че няма да мога да свиря на китара", казва Фридман. "Но излиянието на любов е толкова, толкова силно. Аз съм абсолютно поразен от любовта и подкрепата на семейството, приятелите и феновете. Обичам ви всички."

Фридман е съосновател на прото-пънк групата The Dictators в Ню Йорк през 1973 г. и на метъл иконите Manowar през 1980 г. Той напуска Manowar след албума "Kings Of Metal" от 1988 г., но продължава да свири с The Dictators и със своята солова група.

Други музиканти, които живеят с болестта на Лу Гериг, са китаристът Джейсън Бекер, който е диагностициран малко след като се присъединява към соловата група на Дейвид Ли Рот през 1989 г. През 2012 г. излиза филмът "Джейсън Бекер: Все още не съм мъртъв", посветен на живота му.

Джон Дрискел Хопкинс, басист на Zac Brown Band, е диагностициран с ALS през 2022 г., но продължава да свири, като събира средства чрез своята фондация Hop on a Cure. "Аз не съм учен", казва Хопкинс и добавя: "Но имам платформа и я използвам, за да променя нещата.".