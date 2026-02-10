Спорт:

Тежка диагноза за един от основателите на Manowar

10 февруари 2026, 16:31 часа 273 прочитания 0 коментара
Тежка диагноза за един от основателите на Manowar

Рос "The Boss" Фридман, основател и китарист на Manowar и The Dictators, е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (ALS), по-известна като болестта на Лу Гериг. Новината беше обявена в изявление от неговия публицист. "Диагнозата бе поставена след няколко месеца на симптоми, които изглеждаха несвързани, включително слабост в ръцете и краката", се казва в изявлението. "Първоначално се смяташе, че причината е поредица от много леки инсулти, но промените в диетата, упражненията и допълнителната физиотерапия не помогнаха да се забави прогресията на болестта или да се увеличи силата на Рос."

Още: Metal Weekend с Dødheimsgard и Kampfar на 13 и 14 юни в клуб "Маймунарника"

Подробности

Снимка: Ross The Boss Friedman/Facebook

ALS е прогресивно невродегенеративно заболяване, което атакува нервните клетки, отговорни за контролирането на волевите мускулни движения, като ги отслабва, предизвиква спазми и в крайна сметка ги унищожава. "Трудно е да се знае какво ни очаква и съм съкрушен, че няма да мога да свиря на китара", казва Фридман. "Но излиянието на любов е толкова, толкова силно. Аз съм абсолютно поразен от любовта и подкрепата на семейството, приятелите и феновете. Обичам ви всички." 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фридман е съосновател на прото-пънк групата The Dictators в Ню Йорк през 1973 г. и на метъл иконите Manowar през 1980 г. Той напуска Manowar след албума "Kings Of Metal" от 1988 г., но продължава да свири с The Dictators и със своята солова група.

Други музиканти, които живеят с болестта на Лу Гериг, са китаристът Джейсън Бекер, който е диагностициран малко след като се присъединява към соловата група на Дейвид Ли Рот през 1989 г. През 2012 г. излиза филмът "Джейсън Бекер: Все още не съм мъртъв", посветен на живота му.

Още: ROSES OF THIEVES подгряват MYRATH на 17 април

Джон Дрискел Хопкинс, басист на Zac Brown Band, е диагностициран с ALS през 2022 г., но продължава да свири, като събира средства чрез своята фондация Hop on a Cure. "Аз не съм учен", казва Хопкинс и добавя: "Но имам платформа и я използвам, за да променя нещата.".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл Manowar амиотрофична латерална склероза ALS Рос The Boss Фридман
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес