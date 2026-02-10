Лайфстайл:

Пореден случай с нацистки символи в Хърватия

Нацистки символи бяха забелязани в спортна зала "Динко Лукарич“ на в хърватския град Риека, което накара полицията да реагира и градските служби пристъпиха към премахването им, предаде хърватската медия "Индекс".  Графикити с нацистки симлоли и нацистко знаме със свастика и емблемата на нацистката формация "СС" бяха забелязани по външната страна на сградата, както и вътре в самата зала. Снимки, получени от портала Fiuman, показват, че символите са били изрисувани върху самата зала.

Спортната зала "Динко Лукарич“ е обществено спортно съоръжение, използвано ежедневно от спортисти, деца и младежи, както и от многобройни граждани като част от развлекателни и обществени програми.

В момента не е известно кой е написал графитите или кога точно са създадени.

Полицията разследва случая

Полицейското управление в Приморско-горски котар потвърди, че е получило сигнала и предприема действия по него. „Съобщаваме, че полицията е получила сигнал тази сутрин за графити с неподходящо съдържание върху спортен обект в Риека и действа в съответствие с правомощията си“, съобщи полицията в Риека.

Местната власт в Риека осъди инцидента и съобщи, че спорните символи са били премахнати след полицейско разследване. 

Подобни случаи в Хърватия

Припомняме, че през есента група около 50 млади мъже пак облечени в черно прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави. След това по стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия. По-късно в хърватската столица бяха регистрирани други прояви на младежи, облечени в черно. ай-емблематичният беше мМасов бой в центъра на хърватската столица Загреб. ОЩЕ: Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия нацизъм нацистки символи усташи
