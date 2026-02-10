Русия вече блокира Telegram "в битка с НАТО" и подло изнудва уязвими украинци за Starlink (ВИДЕО)

Руският депутат Андрей Гурульов от партията на диктатора Владимир Путин - "Единна Русия" - заяви, че забавянето на Telegram и YouTube в страната е част от борбата на Русия с НАТО. Той твърди, че гражданите трябва да го понесат. Потребителите на приложенията вече съобщават за прекъсвания в услугата, докато руските власти официално отричат, че се готвят да блокират напълно Telegram.

Русия официално блокира Telegram

Само че Русия официално започна да блокира месинджъра - според Роскомнадзор. Потребителите съобщават за широко разпространени проблеми. Данните на Downdetector показват рязко увеличение на докладванията. Съобщените проблеми включват неуспешно изпращане на съобщения, невъзможност за зареждане на медийни файлове, липсващи известия и прекъсвания в работата на приложението в множество региони.

По-рано РБК съобщи, че руските власти планират да започнат частично ограничаване на Telegram от вторник, 10 февруари. Източници от IT индустрията и правителствени агенции заявиха, че Роскомнадзор подготвя мерки за забавяне на месинджъра, като един от тях смята, че ограниченията вече се прилагат.

Решението на Роскомнадзор предизвика широко недоволство сред Z-каналите (на руските военни блогъри).

Русия търси украински предатели, които да регистрират Starlink от тяхно име

Руските окупатори междувременно търсят предатели сред украинците, които да регистрират терминали Starlink в Центъра за административни услуги от тяхно име. Това съобщи съветникът на министъра на отбраната на Украйна Серхий Бескрестов (с позивна "Флаш") в своя Telegram канал в неделя, 8 февруари, а сега има предупреждения от военното министерство с уточнението, че руските сили принуждават семействата на украински военнопленници да регистрират терминали Starlink за вражеска употреба. Министерството заяви, че незаконните терминали, използвани от руските части и дронове, са били деактивирани с помощта на инженери от SpaceX, и призова семействата да съобщават незабавно на властите за заплахи.

За да можеш да използваш Starlink в Украйна, вече трябва съответният терминал да бъде регистриран пред украинските власти. Украинското министерство на цифровизацията и дигиталните технологии поддържа официален списък, в който съответният терминал трябва да влезе, за да работи.

На 5 февруари в руските канали и акаунти в социалните мрежи започна да се разпространява информация, че терминалите Starlink са спрели да работят. Руснаците се оплакват, че никакво рестартиране на терминалите не помага и че комуникациите са изчезнали във всички подразделения на руските въоръжени сили. За катастрофата на руската армия заради Starlink вече се изписа много: Нашето си е наше: Зеленски за украинските земи. Starlink също не е руски – бедствие за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО).

Бескрестов отбеляза през уикендът, че Русия се опитва да насърчи украинците да регистрират Starlink, като им предлага пари. Според него окупаторите обаче не могат да намерят предатели, затова увеличават цената на офертите си, която вече достига 10 000 гривни.