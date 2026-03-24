Дъжд от руски дронове и ракети засипа Украйна, цел изглежда е Киевският язовир. Загинали в Запорожие, Полтава и Севастопол (ВИДЕО)

10 дни след последния такъв случай, Русия организира и проведе поредна масирана комбинирана въздушна атака (с дронове и ракети) срещу цели в Украйна. Информация за атаката, която продължава и към момента на публикуване на този материал, излиза както в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, така и в украински мониторингови канали, например "Труха".

Още час преди полунощ украинските ВВС предупредиха, че руски стратегически бомбардировачи са вдигнати във въздуха – става въпрос за Ту-95 и за Ту-160. Пак една от основните цели е украинската столица Киев – първо към нея бяха пратени руски далекобойни дронове, последваха и предупреждения за изстреляни ракети, на първо място балистични. Руски балистични ракети са изстреляни срещу Полтава, както и срещу Запорожие. Има данни и за изстреляни крилати ракети с маршрут през Херсонска област към Николаев. Изброени като цели на ракети от украинските ВВС са още Кировград, Виница, Житомир. Според „Труха“, от Крим са изстреляни и противокорабни ракети „Циркон“, а 2 ракети са насочени към Киевския язовир.

Ръководителят на военновременната администрация на Запорожие Иван Федоров съобщи в канала си в Телеграм, че в Запорожие има 1 загинал и вече 5 ранени заради руската атака. Информацията едва ли е окончателна:

Ръководителят на военновременната администрация на Полтава Виталий Дяковнич съобщи за 2-ма загинали и вече 11 ранени след руската атака в областта. Засега кметът на Киев Виталий Кличко и ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко не са информирали за жертви и щети.

Междувременно, Крим също се оказа под масирана украинска атака с дронове. Цел са били руски военни летища – Кача, Саки и "Белбек". В Севастопол е станал взрив в жилищен блок, има 2-ма загинали и 8 ранени според информация в канала в Телеграм на назначения от руснаците губернатор Михаил Развожаев. На място да гасят избухналия пожар са дошли 179 пожарникари с 51 пожарни – разрушения има между първия и третия етаж. Дотук няма информация каква е причината, но неофициално се говори за газов взрив, защото по времето на експлозията не е имало официално въздушна тревога според украинския телеграм канал "Кримски вятър". В 6:15 сутринта Развожаев отново обяви въздушна тревога за Севастопол.

❗️A drone strike triggered a fire in occupied Sevastopol, with explosions reported during the attack. #Ukraine pic.twitter.com/DKv5adeahR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026

