Украинските F-16 и ПВО свалиха всички руски крилати ракети, но балистични и дронове угасиха тока в Киев (ВИДЕО)

14 март 2026, 12:16 часа 206 прочитания 0 коментара
Руската комбинирана въздушна атака с далекобойни дронове и ракети от тази нощ и сутрин срещу Украйна е една от доста мащабните – това сочат оповестените от украинските ВВС данни за мащаба на удара. Общо руснаците са изстреляли 498 далекобойни дрона и ракети, като ракетите са били 68. От всички изстреляни дронове, 250 са били клас "Шахед". Украинската ПВО се е справила с 58 ракети и 402 дрона.

Статистиката

Разбивката на изстреляните от Руската федерация ракети сочи следното:

  • 25 крилати ракети с морско базиране "Калибър"
  • 24 крилати ракети Х-101
  • 13 балистични ракети "Искандер-М"/С-400
  • 4 авиационни ракети Х-58/Х-69
  • 2 противокорабни ракети "Циркон"

Съгласно данните на украинските ВВС, ето какво е свалено:

  • Всички ракети "Калибър" и Х-101 – това беше официално потвърдено и от говорителя на украинските ВВС Юрий Игнат. Той подчерта, че 100% успеваемост на свалени ракети при такава мащабна атака е нещо изключително рядко. В свалянето специално на тези два вида ракети са участвали изтребители F-16.
  • 7 балистични ракети "Искандер-М"/С-400
  • 1 ракета "Циркон"
  • 1 авиационна ракета Х-59/Х69

Щетите

Съгласно данните на украинската спешна служба, в Киевска област за загинали 4 души, 15 са ранени. 190 пожарникари и над 90 единици специализирана техника са ангажирани да се справят с последствията. "Основна цел за руснаците беше енергетиката на Киевска област, но за съжаление има и удари и повреждане на обикновени къщи, училища, граждански предприятия. Споразуменията ни за увеличаване на производството на ПВО ракети са критично важни. Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия Изток, за да унищожи повече тук в Европа, в Украйна. Ето защо трябва да се справим с реалното ниво на заплахата и да се подготвим подобаващо, а именно - ние в Европа трябва да разработим такова производство на ПВО ракети и всички останали необходими системи, които ще позволят реалната защита на живота, каквато никъде другаде в света няма да има. Европа е в състояние да осигури такава надеждност на защитата", написа в профилите си в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски.

Ударена е Триполската ТЕЦ, както и подстанция, която свързва Киев с АЕЦ Ровно (ядрената централа има 4 реактора). Украинското министерство на енергетиката съобщава за прекъсвания на тока в Киевска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Черкаска и Кировоградска област:

В Запорожка област има четирима ранени.

В Суми има мащабен пожар и много материални щети, включително в частни имоти и жилища, но за щастие няма човешки жертви:

Ивайло Ачев
