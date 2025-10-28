Войната в Украйна:

Държавната дума прие закон за набирането на резервисти за защита на критично важни обекти в Русия

Депутатите от Държавната дума приеха на второ и трето (последно) четене законопроект, който изисква гражданите, подписали доброволни договори за служба в резерва на руските въоръжени сили, да участват в специални учения за защита на критични обекти в Русия.

Измененията предвиждат, че с президентски указ резервистите могат да бъдат изпращани на специални учения за защита на критични обекти и жизненоважна инфраструктура. Руският Генерален щаб отбеляза, че това включва енергийни и транспортни съоръжения. 

Вицеадмирал Владимир Цимлянски, началник на Главното организационно-мобилизационно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, по-рано побърза да уточни, че няма да има никаква мобилизация. Планът е да се привлекат "най-подготвените и патриотично настроени граждани", увери той.

От руския Генерален щаб подчертават да не се бъркат резервистите с "войниците по договор – действащи военнослужещи". "Основната разлика между резервистите и войниците по договор е, че те съчетават времето си в резерва с работа на основното си работно място. Резервистът не е военнослужещ и се ползва с всички права на цивилен", каза Владимир Цимлянски.

Участниците в специалните обучения ще имат право на "социални гаранции и обезщетения, застрахователни плащания и стандарти за медицински грижи, подобни на тези, предоставяни на военнослужещите", каза още той.

Измененията на закона са във връзка със засилените и успешни украински удари с дронове дълбоко на руската територия.

 

Елена Страхилова
