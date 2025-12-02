ЕЦБ отказа да гарантира заем от 140 милиарда евро за Украйна: The Financial Times

Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да подкрепи плащане от 140 милиарда евро на Украйна и по този начин провали плана на ЕС за осигуряване на репарационен заем, обезпечен със замразените руски активи. Според ЕЦБ предложението на Европейската комисия нарушава нейния мандат. Това изостря трудностите на Брюксел при осигуряването на гигантския заем, обезпечен с активи на Руската централна банка, които понастоящем са замразени в белгийския депозитар Euroclear, пише в своя статия The Financial Times.

Според плана на ЕК, страните от ЕС ще предоставят суверенни гаранции, за да осигурят споделяне на риска за заема от 140 милиарда евро на Украйна.

Служители на Комисията обаче заявиха, че страните няма да могат бързо да набират средства при извънредна ситуация, което би могло да окаже натиск върху пазарите.

Още: Злоупотребява ли Белгия с приходи от замразените руски активи: В ЕС вече имат подозрения

Според четирима души, запознати с водените дискусии, служители са попитали ЕЦБ дали може да действа като кредитор от последна инстанция за Euroclear Bank, кредитното звено на белгийската институция, за да избегне криза с ликвидността. От ЕЦБ са отговорили, че това не е възможно, твърдят източниците на изданието.

Вътрешен анализ на ЕЦБ е заключил, че предложението на Комисията се равнява на предоставяне на директно финансиране на правителствата, тъй като централната банка ще покрива финансовите задължения на държавите членки. Тази практика е забранена от договорите на ЕС, тъй като опитът показва, че води до висока инфлация и загуба на доверие в централната банка.

От ЕЦБ са заявили, че „подобно предложение не се разглежда, тъй като вероятно би нарушило договорното право на ЕС, забраняващо паричното финансиране“.

В отговор на позицията на ЕЦБ, ЕК е започнала да разработва алтернативни предложения, които биха осигурили временна ликвидност в подкрепа на заема от 140 милиарда евро, според двама служители, запознати с въпроса. Говорител на Комисията е заявил, че е „в тесен контакт с ЕЦБ“ от края на октомври и централната банка „е участвала активно във всички дискусии“ относно предложението за заем.

Още: Тежки последици, ако запорираното руско имущество се предостави в заем на Украйна: Предупреждение

„Осигуряването на необходимата ликвидност за потенциални задължения за изплащане на активи към Руската централна банка е важна част от евентуален репарационен заем. Това е необходимо, за да се гарантира, че ЕС, неговите държави членки и частните субекти ще могат да изпълняват международните си задължения. В момента се водят дискусии относно подробностите за осигуряване на тази ликвидност“, заяви Европейската комисия.