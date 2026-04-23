Един от адвокатите на Навални излежа присъдата си

23 април 2026, 18:34 часа
Снимка: ДСБ
Адвокатът на Алексей Навални, Игор Сергунин, е излежал присъдата си и е освободен от руския затвор. Той е напуснал Следствения арест № 1 на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия за Владимирска област, съобщава руският правозащитен проект "Първи отдел".

Сергунин беше осъден на 3,6 години затвор за участие в "екстремистка общност" - естествено, обвинение, което е свързано с дейността на Навални преживе и с факта, че Сергунин водеше юридическите дела на руския опозиционен политик. Руският юрист е зад решетките от 13 октомври 2023 година насам.

Други двама адвокати на Навални, Алексей Липцер и Вадим Кобзев, са осъдени съответно на 5 и 5,5 години. И на тримата е забранено да практикуват адвокатска професия в продължение на 3 години след изтичане на присъдите им.

Всъщност, съгласно официалното обвинение, което беше потвърдено от руския съд, Сергунин и неговите колеги са използвали статута си на адвокати, за да препредават информация от Навални докато е бил в затвора към неговите сътрудници, като по този начин са подпомагали дейността на забранената в Русия Фондация за борба с корупцията (ФБК). Тази фондация е на Навални. За разлика от Вадим Кобзев и Алексей Липцер, Сергунин призна вината си и даде показания. Това вероятно е причината неговата присъда да бъде най-леката от трите.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Алексей Навални Игор Сергунин
