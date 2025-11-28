Страхотно! Никола Цолов със силен старт във Формула 2

Днес, на 28 ноември, се проведе квалификацията във Формула 2 преди спринта и основното състезание в Катар. Тя беше и първата за българския пилот Никола Цолов. Той започна предварително кариерата си във Формула 2, след като единият пилот от отбора му – Кампос Рейсинг, напусна преди края на сезон 2025. Цолов направи отлична първа квалификация, в която се класира на седмо място с невероятна финална обиколка на пистата „Лусайл“.

Никола Цолов се изкачи до 4-тото място, но завърши 7-ми

Почти през сялото време на 30-минутната квалификация Никола Цолов се движеше във втората половина на класирането. В самия край на сесията българският лъв направо избухна и влезе в топ 10. В своя финален летящ тур Цолов постигна време от 1:36.764 и се изкачи до 4-тото място. За жалост след това загуби три позиции и завърши седми. Но като се има предвид, че това е първата му квалификация във Формула 2, представянето му беше повече от отлично.

На спринта утре Никола Цолов ще започне от 4-та позиция

На финала Оливър Гьоте спечели полпозишъна с време от 1:36.115, а Цолов завърши с пасив 0.649 от него. Българският лъв имаше аванс от 0.040 спрямо лидера в шампионата Леонардо Форнароли. Италианецът остана втори, но след края на квалификацията спря на пистата с повреда в болида. В спринта утре първите десетима от квалификациите ще бъдат обърнати, което означава, че Никола Цолов ще стартира от четвърта позиция. Преди потеглянето пред него ще бъдат Ричърд Вершоор, Джошуа Дюрксен и Рафаел Виягомес. Съотборникът на българина в Кампос Арвид Линдблад остана на 17-то място, след като допусна грешка в своята последна летяща обиколка.

