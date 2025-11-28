Спорт:

Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня в Германия

28 ноември 2025, 20:50 часа 309 прочитания 0 коментара
Пожарникари извадиха момиче, заклещено в пералня в Германия

Пожарникари от противопожарна служба в близост до западногерманския град Дармщат трябваше да разрязват пералня, за да извадят 8-годишно момиче. То се е заклещило вътре по време на игра, съобщи официален представител, цитиран от ДПА. "Докато си играеше на криеница, тя търсеше по-добро скривалище“, разказа общинският пожарен инспектор Бенедикт Фрьолих.

Още: Помислил го за мръсно огледало: Чистач унищожи шедьовър в музей в Тайван (СНИМКИ)

Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната. Спасителите първоначално се опитали да използват смазочен препарат и да разглобят машината, за да освободят момичето, преди да разрежат барабана с електрическа трион. Те успели да извадят детето невредимо.

Още: Куриозен случай: Медузи блокираха френска атомна електроцентрала

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Германия Пожарникари Пералня куриоз инцидент полиция
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес