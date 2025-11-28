Кметът на Пловдив: Околовръстният път се изчерпа, компетентните органи ще вземат решение за мантинелите

След тежката катастрофа край Пловдив, в която загина цяло семейство, въпросът за безопасността на мантинелите на Oколовръстния път отново излезе на преден план. Пред "Лице в лице" по bTV кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира както трагедията, така и започналия вече ремонт на ключовия участък. Кметът започна с изказване на съболезнования към близките и подчерта, че е направил бързи консултации с всички компетентни институции: „Факт е, че Околовръстния път се изчерпва от своите габарити“, обясни той.

Още: Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив

„Първо – съболезнования към близките на семейството за голяма трагедия. Аз влязох в детайл и се консултирах с всички, които имат отношение – с директора на регионалното полицейско управление, с шефа на КАТ, с директора на Агенция „Пътна инфраструктура“, дори и с министъра на регионалното развитие“, каза Костадин Димитров.

Относно мантинелите той заяви, че компетентните органи трябва да вземат решение относно премахването им. Кметът подчерта, че работата по разширението на пътя вече е започнала „Имаме от преди около 10 дена разрешение за строеж и участъкът, първият лот на околовръстния път от Скобелева майка до Асеновградско, вече се изгражда“, увери той.

Още: "На Околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна": Професионален шофьор за трагедията с тричленно семейство

Опасни ли са мантинелите? Статистиката, според Димитров, е противоречива. По повод критиките към липсата на възможност за маневра при авария, кметът заяви: „Исках ясна статистика – преди поставянето на мантинелите и след поставянето на мантинелите – колко пътнотранспортни произшествия има. Факт е, че те са с почти еднакъв брой“, обясни той.

Според Димитров, мненията на експертите са силно разнопосочни. „Някои предлагат да има участъци за престой на автомобил. Други казват, че ако няма мантинели, имаме южен обходен колектор, който понякога се пълни с вода. Трети – че ще се разположат сергии. Четвърти казват, че мантинелата осигурява безопасността“, обясни той.

Още: С десетки нарушения: Шофьорът, причинил катастрофата с три жертви край Пловдив, остава в ареста

Но основният принцип за него е един. „Ще подкрепям всяко решение на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще помагаме това да стане по-безопасно, но нека те вземат професионалните мнения. Работим много близо с държавата – няма да теглим заем“.

За проблемите с бюджета

Кметът коментира и забавянето на държавния бюджет. „Проблем е дотолкова, доколкото ние в последната година имаме една прекрасна комуникация с правителството… Ако не беше това взаимодействие, щяхме да сме принудени да теглим заем. Сега не се налага“, каза той.

По думите му благодарение на финансирането по Приложение 3 вече се работи по цели четири входно–изходни артерии – Голямоконарско шосе, Рогошко шосе, Брезовско шосе, забавено 4 години заради археология, и Кукленско шосе, което вече е готово.

Още: Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил смъртта на семейство край Пловдив

„Всеки един стопанин всяка година си купува по нещо за Коледа… Така и ние от две години се опитваме да надградим. Миналата година получихме добра оценка от международно издание, че Пловдив е една от най-добрите дестинации за посещение по време на Коледните празници“, каза той. Димитров обеща по-богата програма от миналата година. „В понеделник в 6 часа пускаме светлините на Коледната елха. Имаме прекрасен Коледен базар, базар Капана прави 10 години… На двете локации ще имаме богата културна програма“, увери кметът на Пловдив.