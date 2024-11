Една жена загина, а най-малко двама са ранени след руската атака срещу Одеса (ВИДЕО)

Една жена загина, а най-малко двама души са ранени след атака с ракети и дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм". Над 10 дрона и 2 ракети атакуваха Одеса между 21.18 ч. и 22.40 ч., информират местни канали в "Телеграм".

Нанесени са щети на жилищни сгради в централната част на града, на църква, леки коли, се казва в съобщението на областния управител. Повреден е един от главните топлопроводи в града, в резултат на което една от котелните централи принудително е спряна. На местата, където са били поразени цели, са избухнали пожари. Всички спешни служби работят по отстраняване на последствията от атаката, предаде БТА.

Odesa is on fire after the russian attack. I have no words anymore for both russian terrorism and the civilized world's indifference. pic.twitter.com/PwEmlviKxz