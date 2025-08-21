След преследване: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София (СНИМКИ)

Кола се е врязала в детската площадка в столичния кв. “Христо Смирненски”. Инцидентът е станал след полицейско преследване. Поражения са нанесени и по три други автомобила. За инцидента съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев в профила си в социалната мрежа Facebook. “Извършителят е задържан и първата му проба е 2.7 промила, чака се кръвна“, съобщи още районният кмет.

Пияният водач е познат на полицията и има предишни такива прояви. „Най-вероятно колата му ще бъде конфискувана и ще има ефективно наказание (затвор)“, пише още в поста си Илиев.

Образувано е досъдебно производство.

„Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация“, заявява още кметът на „Слатина“.

Припомняме, че в началото на седмицата кола се вряза в автобус на градския транспорт. Един човек загина на място, а други шестима пострадаха.