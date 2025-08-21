Войната в Украйна:

След преследване: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София (СНИМКИ)

21 август 2025, 12:05 часа 263 прочитания 0 коментара
След преследване: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София (СНИМКИ)

Кола се е врязала в детската площадка в столичния кв. “Христо Смирненски”. Инцидентът е станал след полицейско преследване. Поражения са нанесени и по три други автомобила. За инцидента съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев в профила си в социалната мрежа Facebook. “Извършителят е задържан и първата му проба е 2.7 промила, чака се кръвна“, съобщи още районният кмет.

Пияният водач е познат на полицията и има предишни такива прояви. „Най-вероятно колата му ще бъде конфискувана и ще има ефективно наказание (затвор)“, пише още в поста си Илиев.

ОЩЕ: Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

Образувано е досъдебно производство.

„Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация“, заявява още кметът на „Слатина“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в началото на седмицата кола се вряза в автобус на градския транспорт. Един човек загина на място, а други шестима пострадаха. ОЩЕ: Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, е в ареста

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Детска площадка Пиян шофьор полиция гонка
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес