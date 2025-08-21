Европейските борси стартираха с несигурност

Европейските фондови пазари стартираха днешната търговия без значителна промяна. След спада в средата на седмицата германският DAX се движи около 24 284 пункта (без промяна за деня) и остава в изчаквателен режим, съобщи ДПА. От началото на седмицата оборотът е значително под среднодневния обем.

По думите на Томас Алтман, портфолио мениджър в QC Partners, това показва несигурност относно бъдещата посока и опасение на инвеститорите да не се позиционират грешно. Разликата между седмичния връх и дъно е едва 224 пункта – под един процент за три дни, което говори за липса на движение и посока на пазара.

Индексът Euro Stoxx 50 се понижи с 0,1 на сто до 5466 пункта.

Още: Заради митата: Търговският излишък на Германия със САЩ се свива с над 12 процента

Лондонският FTSE на практика също е без промяна за деня на ниво от 9,285.81 пункта.

В Париж CAC 40 е леко надолу с 0,1 на сто до 7961 пункта, а швейцарският бенчмарк SMI губи 0,3 на сто до 12 245 пункта. Във Виена австрийският параметър ATX губи също 0,3 на сто до 4796 пункта, пише БТА.

Инвеститорите очакват данните от индексите на мениджърите по доставките. Първите резултати дойдоха от Япония, където според S&P Global Market Intelligence през август е отчетен ускорен растеж в частния сектор – най-силното увеличение на производството от шест месеца.

В Европа предварителните данни за август ще покажат как американските мита се отразяват на активността и цените. Анализатори на Комерцбанк“ прогнозират разочароващи данни, които да доближат индексите до останалите индикатори, сигнализиращи по-бавна икономическа активност. За еврото това би било негативен сигнал.

Още: Европейските борси са в отрицателна територия