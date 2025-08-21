Над 500 продукта от Kaufland правят ежедневието по-лесно

Понякога малките помощници у дома променят ежедневието ни повече, отколкото предполагаме – пестят време, улесняват задачите и носят усещане за подреденост. От 25 до 31 август Kaufland България предлага до 50% намаление на над 500 нехранителни продукта, за да направи всеки ден по-лесен и удобен. Сред тях са любими уреди за кухнята, всекидневната, детската стая и ученическата раница. Всички те могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Когато търсим решения, които работят вместо нас, автоматичната помпа за вода Power X за 4,99 лв. или каната за вода Aquaphor с 3 филтъра за 19,99 лв. са отличен избор, а филтрите от същата марка за 7,49 лв. гарантират чист вкус във всяка чаша. За пътешествия – лятната течност за чистачки в удобна разфасовка от 5 л. е само 2,99 лв. А уредът за гладене с пара на Tefal за 47,99 лв. и парочистачката 10 в 1 на AYCO за 64,95 лв. превръщат грижата за дома в бърза и ефективна задача. В кухнята тиганите Tefal Professional от 26,99 лв. са готови да помогнат за всяко кулинарно вдъхновение.

Когато настъпи моментът да обърнем вниимание на себе си, Kaufland предлага фотоепилатор Philips с 38% намаление за 399,90 лв., уред One Blade за подстригване и бръснене на цена 54,99 лв., както и термочетка за прически от Philips за 79,99 лв.

Сутрините имат свой ритуал и за мнозина той започва с кафе – кафеавтоматът Philips с 12 настройки на мелачката е с 38% намаление за 429,90 лв., а с Kaufland Card телевизорът Crown 32 инча за 169,90 лв. допълва домашния уют. Любителите на студени напитки могат да се възползват от миксер за фрапе за 3,99 лв., а ценителите на аромата – от мелничка за кафе Neo за 14,99 лв. или електрическо джезве Bravissimo на същата цена.

За всеки, който е в разгара на ремонт или просто иска да освежи кухнята си, изборът между качество и цена често е предизвикателство. Тази седмица Kaufland прави задачата по-лесна, като предлага решения, които съчетават и двете. Съдомиялната машина Neo с 6 програми за 379,90 лв. пести време и усилия, а фурната за вграждане Crown за 259,90 лв. и керамичният плот от същата марка за 109,90 лв. осигуряват надеждност и стил в едно. За да бъде климатът в дома винаги комфортен, климатикът AYCO за 499,90 лв. е практичен избор. А онези, които държат на по-здравословното готвене, ще открият във фритюрника с горещ въздух Crown на половин цена за 59,95 лв. и мултикукъра с 40% намаление на Philips за 149,90 лв. свои верни съюзници в приготвянето на любимите ястия.

Връщането към работния ритъм изисква не само добра организация, но и техника, която ни държи свързани и ефективни. Независимо дали става дума за първия ден обратно в офиса или за работа от дома, Kaufland предлага практични решения на изгодни цени. Смартфонът Motorola за 169,90 лв. е надежден партньор за разговори и онлайн задачи, а безжичните слушалки Philips за 39,99 лв. осигуряват свобода на движението и кристален звук по време на срещи или пътуване. Принтерът Canon за 79,99 лв. е верен помощник за всички документи, които трябва да са на хартия, а Smart видеокамерата Xiaomi за 59,99 лв. гарантира спокойствие и контрол у дома или в офиса – където и да сте.

Страхотни технологични предложения са още 32 инчовия Led Smart телевизор на Philips за 239,90 лв. и 43 инчовият телевизор на Samsung за 529,90 лв.

С наближаването на първия звънец раницата на ученика чака да бъде напълнена с нови и цветни пособия. Kaufland България предлага всичко необходимо за един вдъхновяващ старт на учебната година – от тетрадка А5 (60 листа) за 1,59 лв. и А4 (60 листа) за 3,19 лв., до тетрадки на Blasetti – А5 с 42 листа за 1,49 лв. и А4 с 40 листа в широки редове за 2,39 лв. Сред практичните помощници са и продуктите на Deli – химикалки, коректор лента, скицник със спирала, ножица, сухо лепило, пластилин с аксесоари и още много. За малките художници марката Maped предлага всичко за рисуване – от цветни моливи за 4,99 лв. до комплект от 36 флумастера за 9,49 лв. А най-големите фенове на Minecraft ще се зарадват на ученическа раница от 3 части с пособия за 179,90 лв., която е готова да ги придружи във всяко учебно приключение.

Тези и още много предложения на страхотни цени очакват клиентите в магазините и могат да бъдат разгледани в онлайн брошурата тук.