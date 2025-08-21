13-годишно момиче получи паник атака в морето, а после и гърч, съобщиха от ОДМВР - Бургас. Инцидентът е станал вчера около 17.45 ч. на плажа срещу хотел "Белвю" в Слънчев бряг. Момичето било извадено от спасителен пост № 5. Транспортирано е по спешност в УМБАЛ - Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация" на апаратно дишане, в критично състояние, с опасност за живота.

Разказът на родителите

Момичето било от Молдова, което заедно със семейството си плажувало на ивицата. По данни на родителите на момичето, малко по-рано влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник – атака, като в последствие направило гърч.

Инцидентите по морето

След фаталния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина след падане от парашут, вчера 16-годишен младеж от София е приведен в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг.

Всичко започнало, когато трима непълнолетни туристи, отседнали в Слънчев бряг, използвали воден атракцион "плаващ дюшек", представляващ лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналия бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Първоначално младежът отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че 16- годишния може да е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на "Спешна помощ", с който софиянецът е откаран до УМБАЛ - Бургас.