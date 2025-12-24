Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 25 декември 2025 г. (четвъртък)

24 декември 2025, 18:30 часа 478 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 25 декември 2025 г. (четвъртък)

На Коледа ще бъде облачно и с повсеместни валежи, според прогнозата за времето. През нощта дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. В централните северни и североизточните части от страната ще има условия и за поледици.

На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход: 0°-2°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.

В планините

В планините ще бъде облачно и с обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: НИМХ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
прогноза за времето времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес