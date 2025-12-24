Винисиус с красноречив намек към феновете на Реал Мадрид, след като беше освиркан на "Бернабеу"

Напрежението около голямата звезда на Реал Мадрид продължава да расте. Както е известно, през последните месеци сериозно се говори, че Винисиус Жуниор може да напусне "Бернабеу" по редица причина. Бразилецът не е доволен от ръководството на Шаби Алонсо и неведнъж го е показвал. Наскоро той отново не сдържа нервите си и предизвика нова доза слухове след последния мач на мадридчани. Цялата тази ситуация раздели феновете на Реал на подкрепящи футболиста и другите, които смятат, че той не е по-голям от клуба.

Нова доза напрежение между Реал и Винисиус

Когато напусна терена при победата с 2:0 над Севиля в събота, Винисиус беше посрещнат с противоречиви реакции от присъстващите на стадиона. Сред възгласите на овациите се чуваха и много освирквания, което подчертаваше ясната разделителна линия в мненията на феновете. Десет минути след последния съдийски сигнал Винисиус направи нещо много интересно, с което сякаш отговори на виковете на привържениците. Той промени профилната си снимка в Instagram от такава, на която държи фланелката на Реал, с такава, на която е облечен в жълтата фланелка на Бразилия.

vini just changed his madrid pfp to this and captioned his post “…” tf is going on again pic.twitter.com/YYjCbn4buY — َ (@ky7lian) December 20, 2025

Според испанското издание "Marca"футболистът дори още не е бил напуснал съблекалнята, когато е предприел този ход. Освен това Винисиус публикува и снимки от мача, но не написа оптимистично послание към феновете след мача. Вместо това, бразилският национал просто написа под публикацията си: "..." Докато мненията на феновете относно постъпката на Винисиус в социалните медии са разделени, съотборниците му в Мадрид изглеждат изцяло подкрепящи го.

Футболистите на Реал подкрепят Винисиус

Килиан Мбапе, който изравни рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове в календарна година, отговори с четири сърца, а полузащитникът Джуд Белингам призна Винисиус за "моя номер 7". Ендрик, Марко Асенсио, бразилската легенда Марсело и бившият десен бек на Мадрид Лукас Васкес също бяха сред тези, които изразиха подкрепата си за Винисиус, чието поведение скоро се превърна в основна тема на разговора на пресконференцията на мениджъра Шаби Алонсо.

"Феновете са свободни да изразяват мнението си, но мачът беше труден", каза наставникът на мадридчани, когато беше попитан за освиркванията на публиката. Алонсо настоя, че не е обсъждал инцидента с Винисиус, добавяйки: "Всички се сбогувахме в съблекалнята. Не сме говорили за това." Всичко това се случва на фона на продължаващите преговори между бразилеца и ръководството на клуба за нов договор. По последна информация от Реал няма да подобряват повече условията за контракта и са склонни да продадат Винисиус съвсем скоро, ако той не преподпише.