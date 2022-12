ЕК: Членството на Хърватия в Шенген и Еврозоната е важен крайъгълен камък

"След 2 дни Хърватия ще приеме еврото и ще се присъедини напълно към Шенгенското пространство", напомнят от комисията и отчитат, че с Хърватия 20 страни от ЕС ще споделят общата валута на Европейския съюз.

"Що се отнася до Шенген, това е осмото разширяване и първото след 11 години", отчитат от комисията.

In 2 days 🇭🇷 will adopt the euro and will fully join the Schengen area.



With Croatia, 20 EU countries will share the EU's common currency.



As for Schengen, this is the eighth enlargement and the first after 11 years.



This marks an important milestone in our history.