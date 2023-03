EК хвана в нарушение 25 държави, сред които и България

Става въпрос за директиви в областта на околната среда, вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, миграцията, вътрешните работи, съюза за сигурност и правосъдието.

Засегнатите държави-членки разполагат с два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма и да завършат тяхното транспониране, или Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.

Сред засегнатите държави е и България, която не е уведомила за транспониране три директиви. България не изпратила уведомление за актуализираната Директива за питейната вода. Това са пропуснали още Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция.

Страната ни не е уведомила още за транспонирането на разпоредбите на Директивата за търговските марки, както и тези на европейската директива за дружествено право, включваща правила на ЕС за трансгранични преобразувания, сливания и разделяния. ОЩЕ: ЕК одобри 109 млн. евро помощ за български фермери

За директивата за търговските марки в нарушение са хванати още Дания, Малта, Австрия, Португалия, Финландия и Словения, а за за трансграничните преобразувания уведомления ще получат още Белгия, Чехия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

