Близо 200 кораба вече са поразени в украинската операция в Черно и Азовско море. Компилация от ударите по Wildberries (ВИДЕО)

Силите за безпилотни системи на Украйна съобщиха, че в рамките на операция „Молочка“ на 21 и 22 юли са били ударени още 13 кораба от „сенчестия флот“ на Русия, включително 1 танкер, 10 товарни плавателни съда и 2 влекача. В рамките на операцията, провеждана от 6 юли насам, вече са били ударени 196 кораба в Черно и Азовско море. Силите, ръководени от Роберт Бровди с позивна "Мадяр", също така съобщиха, че операция „Изключване на Крим“ е била насочена срещу 13 енергийни съоръжения на анексирания полуостров и други руски окупирани територии през същия период.

Ukraine's Unmanned Systems Forces reported that Operation "MoLoChKa" hit 13 more shadow fleet vessels on July 21-22, including 1 tanker, 10 cargo ships, and 2 tugboats. The operation has hit or engaged 196 vessels across the Black and Azov seas between July 6 and July 22. The… pic.twitter.com/Pn6u0GWlYJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

Целта на украинците е да откъснат Крим от окупираната част на Южна Украйна и от Русия, за да засилят още повече натиска върху диктатора Владимир Путин да преговаря добросъвестно за мир.

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Украинската група „Курск“ междувременно публикува подробен отчет за вчерашните удари по военното летище в Халино, Курска област, където бяха поразени изтребител МиГ-29 и ПВО система "Панцир-С1". Групата посочи, че са били използвани безпилотни летателни апарати със среден обсег на действие, принадлежащи на нейните сили и на други украински подразделения. Атаката е унищожила главната контролна сграда на център за сателитна комуникация и е поразила стартови площадки за дронове „Шахед“, система за противовъздушна отбрана, склад за горива и смазочни материали, както и други военни цели.

Ukraine’s Kursk grouping released an expanded account of yesterday’s strikes on Khalino airfield, saying medium-range strike drones from its forces and other Ukrainian units were used. The attack destroyed the main control building of a satellite communications center and struck… pic.twitter.com/rSI9BR0nZq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

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Атаките срещу Wildberries: Препоръка на властите да се носят маски заради пожара

Украинската отбранителна компания Fire Point, която стои зад дроновете FP и зад далекобойната ракета "Фламинго", публикува кадри от удари с голям обсег по складовете на руската компания Wildberries, наричана "руския Amazon". Киев я определи като легитимна цел, защото според украинците тя помага със съхранение и доставка на дронове и компоненти за тях на руската армия.

През уикенда бяха поразени логистични центрове на фирмата в Електростал, Московска област (пожарът там бе загасен чак на четвъртия ден след нападението), както и в Котовск, Тамбовска област. През нощта на 21 срещу 22 юли украинските сили пък нанесоха удари по логистични центрове на Wildberries в Краснорад и Невинномиск (Ставрополския край). Местните власти съобщиха за ранени, а пожари в обектите предизвикаха евакуация и на двете места. Локално извънредно положение бе обявено в Невинномиск.

Fire Point released footage of long-range strikes on Russian Wildberries warehouses. #Russia pic.twitter.com/MiDQheH2I8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

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Според местните власти в Краснодар момиче, което е било ранено при нападението срещу склада на Wildberries днес, по-късно е починало в болница.

„Роспотребнадзор“ в Кубан предупреди жителите на Краснодар да не излизат навън поради пожар в склада на Wildberries и препоръча носенето на маски и респиратори.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна е нанесла успешни удари по логистични центрове в руските региони Краснодар и Ставропол, които снабдяват руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военно оборудване, както и по още едно нефтохранилище - в Армавир (Краснодарския край). Той също така посочи, че украинските сили са нанесли удари по танкер и четири товарни кораба от „сенчестия флот“ на Русия в Черно и Азовско море, и описа атаките като част от усилията да се пренесе войната обратно в Русия.

President Zelensky said Ukraine successfully struck logistics hubs in Russia's Krasnodar and Stavropol regions that supply drone components, navigation equipment, and military gear to the Russian military, as well as another oil depot. He also said Ukrainian forces struck a… pic.twitter.com/5Culy4Jl2z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2026

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Wildberries да помага с руската военна логистика.