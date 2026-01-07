Любопитно:

Русия унищожава Азовско море

07 януари 2026, 09:34 часа 0 коментара
Руската окупация и военни действия систематично унищожават природната среда на региона на Азовско море. Значителна част от крайбрежната зона се използва като военна тилова инфраструктура. Околната среда е под пагубното влияние на обстрели, пожари, неконтролирано изхвърляне на отпадъци и лошо управление от страна на окупационната администрация. Призивите за развитие на туризма са абсурдни. Плажовете са превърнати в укрепления, а хотелите и курортите са окупирани от военни, което прави „туризма“ опасен, алармират от Центъра за противодействие на дезинформацията.

Възстановяване

Според експертите възстановяването на екосистемите е невъзможно без прекратяване на войната и изтегляне на окупационните сили от територията на Украйна. По-рано руското правителство одобри стратегия за „устойчиво развитие“ на Азовския регион до 2040 г., обещавайки да защити околната среда, биологичните ресурси на Азовско море и туристическия потенциал на региона. Експертите обаче отбелязват, че документът е чисто формален. В него се говори за „възстановяване на благоприятни екологични условия“, защита на биологичните ресурси и развитие на рекреационния потенциал на Азовския регион, включително окупираните райони на Донбас, Луганск, Запорожие и Херсон. На практика тези обещания не съответстват на реалността.

Руската „стратегия за развитие на Азовския регион“ служи единствено като пропаганден инструмент, прикрит като загриженост за региона, и не отразява реалното състояние на околната среда или сигурността в Азовския регион.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
