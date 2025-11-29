ЕП в защита онлайн: Всички държави да забранят социалните мрежи за деца

Европа предприема първите си стъпки към ограничаване на социалните мрежи на своите младежи. В редица страни от Общността този дебат вече е тече, а други обмислят как ефективно да приложат забрани спрямо местните си законодателства. Сега обаче проблемът се одресира на общоевропейско ниво.

Европейският парламент прие доклад, в който се изразява дълбока загриженост за сигурността и защитата на младежите онлайн и призовава за въвеждане на минимална възраст за използването на социални мрежи.

Парламентът предлага хармонизирано законодателство за всички държави в ЕС, което да определя, че лица под 16 години не могат да използват социални медии, съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Изцяло забранено или със съгласие на родителите

За да се помогне на родителите да управляват присъствието на децата си в цифровия свят, ЕП предлага 16 години да е минималната възраст за достъп до социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, както и за ползването на изкуствен интелект. Децата на възраст между 13 и 16 години може да получават такъв достъп с изричното съгласие на родителите.

Евродепутатите настояват системите за проверка на възрастта да бъдат прецизни и да запазват неприкосновеността на личния живот на малолетните и непълнолетните.

От ЕП смятат, че дори предложенията им да бъдат приети, платформите не се освобождават от отговорността да гарантират безопасността на своите продукти и това те да са съобразени с възрастта на потребителите. Предвижда се висшето ръководство на платформите да носи отговорност за нарушаване на правилата, особено що се отнася до защитата на малолетните и непълнолетните и проверката на възрастта.

Забрана на практики и уебсайтове

ЕП също така призовава за забрана на най-вредните пристрастяващи практики като безкрайното скролиране, автоматичното пускане на видеа и стимулирането чрез награди в приложения.

Под ударите на новите правила биха попаднали още целенасочените реклами, маркетинга от страна на инфлуенсъри, фалшивото съдържание, генерирано с изкуствен интелект, както и пристрастяващият дизайн.

Ще бъдат забранени и основаните на взаимодействието алгоритми за препоръчване на съдържание за малолетни и непълнолетни лица. Европейските регулатори няма да се поколебаят да забраняват и уебсайтове, които не отговарят на правилата на ЕС.

"Гордея се с този парламент, че успяхме да се обединим в защитата на децата онлайн. Заедно със строгото и последователно прилагане на Закона за цифровите услуги, тези мерки ще повишат значително нивото на защита на децата. Най-накрая теглим чертата. Казваме ясно на платформите: вашите услуги не са предназначени за деца и експериментът приключва тук", заяви по време на дебата докладчикът Кристел Шалдемозе.

Първи стъпки в Европа

Гърция действа да е първата държава в Европа, която забранява достъпа до основни социални мрежи на деца под 15 години, а също така спира непълнолетните (под 18 г.) да влизат в сайтове за хазарт, платформи за продажба на алкохол и цигари и приложения за запознанства.

Гръцкият подход не разчита на ограничения на платформата, а контролира достъпа на ниво електронно устройство - телефон, таблет или компютър.

Контролът на достъпа ще се извършват чрез приложението Kids Wallet ("Детски портфейл"), въведено от Министерството на цифровото управление. Тъй като данните на непълнолетните вече са съхранени в това държавно приложение, то ще блокира или премахва платформите за социални медии от резултатите от търсенето или директния достъп, ако потребителят на устройството е на възраст под 15 години.

Франция, Испания, Италия и Дания обмислят подобни мерки.

Опасното влияние в цифри

Докладът се позовава на проучване, според което 97% от младите хора използват интернет всеки ден, а 78% от децата на възраст между 13 и 17 години проверяват устройствата си поне веднъж на час.

В същото време 1 от всеки 4 деца и младежи показва признаци на проблемно поведение, наподобяващо пристрастяване.

Проучване на Евробарометър от 2025 г. сочи, че над 90% от европейците смятат, че действията за защита на децата онлайн са нкрайно необходими. Според анкетираните основните проблеми са вредата върху психичното здраве (93%), кибертормозът (92%) и необходимостта от ефективни начини за ограничаване на достъпа до неподходящо за възрастта съдържание (92%).

