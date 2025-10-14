Ще проработи ли забраната на социалните мрежи за деца под 15 години?

Министърът на образованието Красимир Вълчев лансира идеята да бъде въведена забрана за ползване на социални мрежи от деца под 15 години. Предложението предизвика оживени реакции и множество въпроси - възможно ли е на практика подобно ограничение, как ще се контролира и какъв проблем цели да реши.

Изпълнителен директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов смята, че забраните не работят. „В България все по-често отговорът на сложни проблеми е забрана. Но забраните не работят. Работят онези форми, които изграждат умения — както при децата, така и при родителите,“ коментира той в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му поставянето на „дигитални стени“ пред децата е все едно „да спрем земята да се върти“. Вместо това, според него, трябва да се инвестира в дигитална грамотност, критично мислене и умения за безопасно онлайн общуване.

Експертът не вижда как ще се контролира забраната и кой ще следи, че децата я спазват. „Те ще намерят начини да заобиколят забраната. А има и деца, които имат реална нужда от онлайн комуникация — тези с увреждания или в отдалечени райони,“ посочи той.

Богданов даде пример с Австралия, където наскоро е въведена подобна мярка, но там санкциите са насочени към платформите и доставчиците, а не към самите деца или родителите. В Европа обаче няма държава, която напълно да е забранила достъпа на деца до социални мрежи. Вместо това се залага на образователни програми и родителски контрол. „Българското образование е застинало далеч назад. Ние не учим децата как да общуват в дигитална среда, как да се предпазват онлайн и как да развиват комуникационни умения,“ коментира още Богданов. Той заяви, че организации като Националния център за безопасен интернет от години работят по тези теми, но държавата не осигурява устойчиво финансиране.

