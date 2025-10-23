ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите две години

Страните от ЕС се очаква днес да постигнат споразумение за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща. "Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.", каза той преди срещата на лидерите на страните от ЕС в Брюксел. "Продължаваме да работим с Европейската комисия по техническите решения, но най-важното е политическото решение", цитира го Ройтерс.

Един от символите на дългосрочната подкрепа е предложението на ЕК за използване на замразените руски активи в Европа за осигуряването на 140 млрд. евро "репарационен заем" за Украйна.

Съгласно този план ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка.

За да бъде одобрено предложението, лидерите ще се опитат да разсеят опасенията, свързани с правни и финансови рискове, които бяха повдигнати от Белгия, където се съхраняват руските активи в депозитара за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear).

Европейските правителства освен това започнаха дискусии за условията за отпускане на заема.

Някои от тях искат всички пари да бъдат дадени на украинските въоръжени сили, като по-голямата част да бъдат изразходени за европейски оръжия, а други посочиха, че Киев трябва да има възможност да използва част от заема, за да купи американско въоръжение и че парите трябва да могат да бъдат използвани за обща подкрепа на бюджета.

Високопоставен представител от администрацията на украинския президент Володимир Зеленски каза пред Ройтерс, че Киев се нуждае от финансирането до края на годината и че му е необходима автономност на решенията как да го използва.

ЕК предложи компромис, според който по-голямата част от заема да бъде похарчена за украински и европейски оръжия, а за украинския бюджет да отиде малка част, която Киев да може да похарчи за купуване на оръжия извън Европа.

Като следваща стъпка лидерите очакват възлагане на Европейската комисия да представи официално правно предложение.

