Захарова: Развили сме имунитет срещу западните санкции

Новите санкции на САЩ срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС. Въпреки това допълни, че целите на Русия в Украйна остават непроменени, а Русия била развила устойчив имунитет по отношение на подобни санкции.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

В Европа изразиха задоволство

В същото време Европейският съюз приветства санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руските петролни компании, заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

"Ние...сме много доволни от сигналите, които идват от САЩ по отношение за санкциите срещу Русия. Аз мисля, че е важно и че е индикация за сила, че сме обединени по този въпрос", каза Калас преди срещата на лидерите от ЕС в Брюксел.

Сщото заяви и служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф - налагането на санкции от страна на САЩ срещу двете руски петролни компании е "много важно", отбеляза той, цитиран от нидерландската национална новинарска агенция АНП. "Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега", каза Схоф.