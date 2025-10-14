Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс. "Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Наистина не знам защо той продължава с тази война. Тя е толкова лоша за него. Путин влиза в четвъртата година от война, която би трябвало да спечели за седмица. Той вероятно е загубил около 1,5 милиона войници. Това са най-големите загуби на животи от Втората световна война насам", каза Тръмп.

"Знаете ли, в момента в Русия има дълги опашки за бензин, кой е предполагал, че такова нещо ще се случи? И най-внезапно икономиката му ще се срине. А аз бих искал той да е добре, ние имахме много добри отношения с Владимир Путин, а той просто не иска да сложи край на тази война. Това го прави да изглежда много лош, той можеше да прекрати това", заяви Тръмп.

Trump on Putin: "I don't know why he continues with this war. […] He lost 1.5 million soldiers, in terms of wounded. […] You know, they have long lines waiting for gasoline in Russia right now. His economy is going to collapse. […] He just doesn’t want to end this war." pic.twitter.com/CyguSGfNu0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025

Американският президент похвали Украйна за това, че устоява на руските атаки. "Трябва да им се отдаде заслуженото, кой е вярвал, че ще могат да водят тази война вече четири години, да устояват? Първоначално имаха известно отстъпление и загуби, докато усетят какво се случва", заяви още той. Тръмп отново подчерта, че вината за войната е на Байдън и тя не е трябвало да се случва.

Американският президент обяви, че знае какво ще иска от него украинският му колега Володимир Зеленски по време на планираната между двамата среща в петък. "Той желае да получи оръжия, да получи ракети "Томахоук". Всеки иска подобни ракети, вие искате ли ги", пошегува се той с присъстващите. В характерния си стил Тръмп допълни, че ако имаха възможността, демократите биха използвали тези ракети срещу самия него. "Те са болни хора", каза той.

