Войната в Украйна:

Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

14 октомври 2025, 23:22 часа 408 прочитания 0 коментара
Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс. "Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп. 

Още: За да спрете Путин: Съберете смелост и накажете не само производителя

"Наистина не знам защо той продължава с тази война. Тя е толкова лоша за него. Путин влиза в четвъртата година от война, която би трябвало да спечели за седмица. Той вероятно е загубил около 1,5 милиона войници. Това са най-големите загуби на животи от Втората световна война насам", каза Тръмп. 

Още: След украинските удари: Руският износ на нефтопродукти се срина с над 17 на сто

"Знаете ли, в момента в Русия има дълги опашки за бензин, кой е предполагал, че такова нещо ще се случи? И най-внезапно икономиката му ще се срине. А аз бих искал той да е добре, ние имахме много добри отношения с Владимир Путин, а той просто не иска да сложи край на тази война. Това го прави да изглежда много лош, той можеше да прекрати това", заяви Тръмп.

Американският президент похвали Украйна за това, че устоява на руските атаки. "Трябва да им се отдаде заслуженото, кой е вярвал, че ще могат да водят тази война вече четири години, да устояват? Първоначално имаха известно отстъпление и загуби, докато усетят какво се случва", заяви още той. Тръмп отново подчерта, че вината за войната е на Байдън и тя не е трябвало да се случва. 

Още: Нация, оформена от войната: Неразбирането на историята създаде агресивния манталитет на руснаците

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Американският президент обяви, че знае какво ще иска от него украинският му колега Володимир Зеленски по време на планираната между двамата среща в петък. "Той желае да получи оръжия, да получи ракети "Томахоук". Всеки иска подобни ракети, вие искате ли ги", пошегува се той с присъстващите. В характерния си стил Тръмп допълни, че ако имаха възможността, демократите биха използвали тези ракети срещу самия него. "Те са болни хора", каза той.

Още: Поредна среща между Тръмп и Зеленски: Ще получи ли Украйна ракети "Томахоук"?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес