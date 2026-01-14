ЕС обяви официално заема за Украйна - парите за оръжия са повече от тези за бюджета

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на 14 януари, че ЕС възнамерява да раздели одобрената за Украйна финансова помощ в размер на 90 милиарда евро в две отделни пера. Става въпрос за заема, който ЕС се ангажира да набере, за да подпомогне финансовото състояние и отбраната на Киев за 2026 и 2027 г. В инициативата не участват само Унгария, Словакия и Чехия, които в момента се ръководят от открито проруски правителства.

Дотук се стигна, след като Белгия отхвърли първоначалния план на ЕК да финансира Украйна със заем за над 200 милиарда евро със замразените в ЕС руски активи. Причината - страната държи по-голяма част от обездвижените авоари в блока и се опасяваше, че ако ги прати на Киев, Русия ще я съди успешно.

Как се разделя заемът на ЕС за Украйна?

Заемът от 90 милиарда евро ще бъде разделен по следния начин: една трета за общия бюджет на Украйна и две трети за военни доставки, обяви Фон дер Лайен. Това означава, че с 60 милиарда евро ще се подкрепи отбраната на украинците срещу руския диктатор Владимир Путин и армията му, която води вече четири години агресивна война.

We all want peace for Ukraine.



For this, Ukraine must be in a position of strength.



Today we table our proposal for a €90 billion loan for 2026 and 2027.



For a strong Ukraine on the battlefield and at the negotiating table ↓ https://t.co/M3ApIz9GuH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 14, 2026

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на оборудване главно от ЕС и от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, посочи Фон дер Лайен на пресконференция в Брюксел. "Но ако необходимото оборудване не е налично в този регион или в необходимия срок, в някои случаи може да се наложи да се закупи извън Европейския съюз и извън географския регион, който току-що споменах. Така че, като цяло, се дава предимство на европейските доставчици, а ако това не е възможно, се закупува от чужбина".

"Бюджетната подкрепа – 30 милиарда евро – също е предназначена да помогне на Украйна да напредне с реформите си и да модернизира страната, като инвестицията е обвързана с реформи, а също и с приближаването ѝ към членство в Европейския съюз. Това включва ангажимента на Украйна към силни демократични процеси, върховенство на закона и мерки за борба с корупцията. Тези условия са неотменими за всяка финансова подкрепа. Вие знаете нашите принципи – инвестиции заедно с реформи, както и да се гарантира, че Украйна напредва по пътя си към присъединяване към Европейския съюз", обяви Урсула фон дер Лайен.

„Ние наистина правим следващата стъпка в подкрепата си за изграждането на по-силна и по-стабилна Украйна“, заяви председателят на ЕК.

По-рано стана ясно, че Украйна трябва да очаква първи транш от заема до края на второто тримесечие на годината.

