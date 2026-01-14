"Няма да им позволим да освинят изборите!": Започна протестът за 100% машинен вот (ВИДЕО)

Навреме около 18.00 часа започна протестът в София за 100% машинен вот, чиито организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", "Правосъдие за всеки", Обединение "Честни избори" и платформата "Ти броиш". Протестът беше плануван да съвпадне със заседанието на правна комисия в парламента, но заседанието на комисията беше отменено, с което се отложи предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот. В началото на протеста бяха изброени купувачи на гласове и местата, където те действат. Прозвуча и песен, осмиваща Пеевски

Протестиращите носят плакати, на които има призиви за честни и свободни избори, както и за 100% машинно гласуване.

"Битката тепърва предстои и това, което трябвда да се случи, за да се отслабят, е да се проведат честни и прозрачни избори. Какво е нужно за това - на първо място, служебният кабинет да не си затваря очите пред схемите за купуване на гласове и контролиран вот. Служебният кабинет да се разправи по законен начин с всички купувачи на гласове", заяви Йордан Иванов от ДСБ. Той подчерта, че трябва да има 100% машинно гласуване, електронно отчитане на резултата и от гражданско недоволство. ОЩЕ: Правна комисия падна: Засега няма да се гледа предложението за изцяло машинен вот

Охраната на Пеевски

По време на откриването на протеста беше повдигнат въпросът за охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, която от ПП-ДБ предлагаха да отпадне, но днес мнозинството отхвърли.

"Благодарим ти Слави, благодарим ти Тошко, ИТН промениха гласуването си и запазиха охраната на Делян Славчев Пеевски и Бойко Методиев Борисов. Толкова струва една любов за 58 минути - 2.5 млн. лв.- две детски градини", заяви Найо Тицин в началото на протеста. ОЩЕ: "Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот