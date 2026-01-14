Борисов обяви, че ГЕРБ подкрепя отмяна на машинното гласуване

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подкрепя предложените промени в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждане на гласуване със сканиращи машини вместо досегашното машинно гласуване. Според него целта на промените е да бъде елиминиран човешкият фактор при броенето на бюлетините и да се избегнат грешки в изборния процес.

Припомняме, че "Продължаваме промяната - Демократична България" обяви протест срещу готвените от ГЕРБ, ДПС, БСП и "Има такъв народ" промени в изборните правила. Протестът е под надслов "Няма да освините и тези избори" и с начален час 18 ч. на площад "Независимост" (пространството при сградите на Народното събрание, президентството, Министерския съвет).

В публикация във Facebook Борисов заяви, че ако Народното събрание приеме законодателните промени, отговорността за тяхното прилагане ще бъде на служебното правителство, което трябва да осигури необходимите устройства. "Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето", написа той. Още: Нови машини на гласуване от "Пеевски и Борисов": Как ще "освинят" изборите - отговор от Божанов (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ обаче постави и условие – ако служебният кабинет не успее да осигури сканиращите машини в необходимия срок, партията му смята, че е по-разумно да се запази действащият към момента модел на гласуване. "В случай, че служебното правителство не успее да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини", посочи Борисов.

Отмяна на машинното гласуване

Позицията му идва на фона на остра обществена и политическа реакция срещу предложенията за промени в изборните правила, които на практика премахват използването на досегашните машини за гласуване. Според критици, включително експерти и представители на опозицията, новият модел с хартиени бюлетини и сканиращи устройства създава сериозен риск от хаос, недоверие и техническа невъзможност за реализация в кратките срокове до предсрочните избори. Още: ЦИК отказа публично тестване на машините за гласуване

Ако промените, подкрепени от ГЕРБ, бъдат приети, държавата ще трябва да купи над 10 000 нови скенери и да обучи членовете на секционните комисии да работят с тях - процес, който не може да се изпълни в рамките на 3 месеца, оставащи до вота. Дори те да не бъдат доставени навреме обаче, Изборният кодекс вече няма да позволява гласуване с досегашните машини, защото те изцяло са заменени в новия проект.

"Предложението обединява най-лошото от хартиеното гласуване и го умножава с цялото обществено недоверие към изборните технологии", коментира Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК.

Провалено заседание

По-рано днес правната комисия на парламента не се събра, за да разгледа промените в Изборния кодекс. Решението за отлагането на заседанието беше обявено през сайта на Народното събрание, като се очакваше заради поредицата от ненужни удължавания на пленарния ден. Още: Бойко Борисов: Контрабандисти финансираха декемврийските протести (ВИДЕО)

Самият Борисов изрази резерви към промени в последния момент. "Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", написа той, дистанцирайки се от идеята за прибързани законодателни решения в навечерието на вота.