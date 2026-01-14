Парламентът на Украйна обяви новия министър на енергетиката

Върховната рада, законодателният орган на Украйна, одобри на второ гласуване днес назначаването на Денис Шмигал за първи вицепремиер и министър на енергетиката на страната. В подкрепа на кандидатурата му са гласували 248 депутати. Шмигал положи клетва по време на пленарно заседание на парламента, информира Укринформ.

Припомняме, че от март 2020 г. Шмигал бе премиер на Украйна и заемаше тази длъжност за най-дълго време в историята на страната. На 17 юли 2025 г. Шмигал е назначен за министър на отбраната на Украйна.

На 9 януари тази година той подаде оставка, а президентът Володимир Зеленски предложи назначаването му за първи вицепремиер и министър на енергетиката. Шмигал се смята за един от най-опитните държавни служители в страната. Смята се, че той има значителен принос за запазването на относителна икономическа стабилност и за поддържането на дейността на правителството след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

