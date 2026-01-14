Италия разследва търговските вериги за ръста на цените на храните

Италианският антитръстов орган съобщи днес, че е започнал разследване на ролята на големите търговски вериги в покачването на цените на храните в страната през последните години. От институцията посочват, че решението е взето "с оглед на нарастващата разлика между общата инфлация и инфлацията на цените на храните".

Според данни на националната статистическа агенция цените на храните в Италия са се увеличили с 24,9% в периода между октомври 2021 г. и октомври 2025 г. За същия период общият индекс на потребителските цени е нараснал с 17,3%, което означава разлика от близо осем процентни пункта, съобщи АНСА.

"На този фон на нарастващи потребителски цени селскостопанските производители често съобщават за свити маржове или поне за недостатъчен ръст на маржовете, което може отчасти да се дължи на силен дисбаланс в договарянето между фермерите и големите търговски вериги", се казва в изявлението на органа.

Антитръстовото разследване има за цел да анализира начина, по който големите търговски вериги упражняват покупателната си сила, включително чрез включване в асортимента на определени стоки, позициониране на рафтовете, промоции, пускане на нови продукти и търговски разходи, както и нарастващата роля на продуктите с марка на дистрибуторите - т.нар. собствени марки.

